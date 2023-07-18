تسجيل صوتي جديد لحميدتي مع مرور 3 أشهر على الاقتتال في السودان

اعتبر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في تسجيل صوتي، الاثنين، أن الحرب في السودان ضاعفت معاناة السودانيين، وذلك بالتزامن مع اندلاع اشتباكات وحدوث عمليات نهب وبدء موجة نزوح جديدة في بلدة بإقليم دارفور.

وأوضح أنه مع تجاوز الحرب بين قواته والجيش السوداني شهرها الثالث، فإنهم يعملون بجهد مع الفاعلين في الداخل والخارج لتخفيف آثارها، مشيرًا إلى أن “خيار الاستقرار في دولة الحرية والعدالة والمساواة كان ولا يزال خيارنا”.

وأكد قائد قوات الدعم السريع أنهم لن يسمحوا “للنظام البائد والفلول بالاستيلاء على السلطة من جديد”.

وأفاد بأن “أي انتصارات مهما عظمت لن تغري” قواته بأن تتقدم بشجاعة لقبول خيار الحل السياسي لجذور الأزمة.

كلمتي الى جماهير شعبنا العظيم في جميع انحاء الوطن وللأشاوس في ميادين القتال pic.twitter.com/fBgSVKE1mW — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) July 17, 2023

موجة نزوح جديدة

والاثنين، قالت جهات تراقب الصراع في السودان إن قوات الدعم السريع سيطرت على بلدة في جنوبي إقليم دارفور، مما تسبب في اندلاع اشتباكات وحدوث عمليات نهب وبدء موجة نزوح جديدة.

وتسببت اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في أنحاء بلدة كاس في فرار نحو 5 آلاف أسرة، بعضها من مخيمات للنازحين، حسب نظام تتبُّع تديره المنظمة الدولية للهجرة.

وأدت الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم إلى تزايد النزوح والعنف بدافع عرقي في إقليم دارفور، وهو معقل قوات الدعم السريع ويعاني بالفعل صراعًا طويل الأمد.

وقالت قوات الدعم السريع، الأحد، إنها سيطرت على قاعدة للجيش في كاس، إذ استولت على مركبات وأسلحة وأسرت 30 جنديًّا في إطار الصراع الأشمل.