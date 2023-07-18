سياسة|المملكة العربية السعودية

خلال زيارة أردوغان.. السعودية تعلن عن صفقة كبرى لشراء طائرات مسيَّرة تركية (فيديو)

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
18/7/2023-|آخر تحديث: 18/7/202309:29 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقيات تعاون في مجالات استثمارية ودفاعية أبرزها شراء المملكة طائرات مسيَّرة تركية، في أعقاب مباحثات رسمية أجرياها في مدينة جدة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي صباح الثلاثاء.

وأعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، توقيع عقدين لشراء طائرات مسيَّرة تركية، إضافة إلى خطة تنفيذية للتعاون الدفاعي بين البلدين، وذلك بعد بدء أردوغان زيارة للمملكة ضمن جولة خليجية تشمل أيضًا قطر والإمارات.

وكتب الأمير خالد بن سلمان على تويتر، صباح اليوم، أنه وقّع “عقدَي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة (بايكار) التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع على طائرات مسيَّرة؛ بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية”.

وقال الأمير خالد بن سلمان “بتمكين ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سعدت اليوم بتوقيع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي مع وزير الدفاع الوطني في تركيا ياشار غولر”.

وأضاف أن تلك الخطة تأتي تتويجًا لمسار التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري.

وقالت شركة “بايكار” التركية لتكنولوجيات الطائرات المسيَّرة في بيان، إن اتفاقية التعاون التي أبرمتها مع السعودية في مجال الصناعات الدفاعية ستسهم في السلام الإقليمي والعالمي.

وكان خلوق بيرقدار المدير العام لـ”بايكار” قد أعلن توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الدفاع السعودية بخصوص مسيَّرات أقنجي الهجومية، موضحًا أنها أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران بتاريخ الجمهورية التركية.

وأضاف بيان “بايكار” أن مسيَّرات “أقنجي” ستدخل الخدمة في صفوف القوات البحرية والجوية السعودية.

وأوضح بيرقدار أن الاتفاقية تضم أيضًا تقديم شركة “بايكار” الدعم التقني واللوجستي والتدريبي للجانب السعودي في هذا الخصوص، إلى جانب التعاون في نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.

كما ستسهم اتفاقية التعاون في تطوير القدرات السعودية بمجال التكنولوجيا العالية، حسب بيرقدار.

والشهر الماضي، عزّزت الكويت دفاعات جيشها عبر شراء مسيَّرات من طراز “بيرقدار تي بي 2” التركية المقاتلة، في صفقة بلغت قيمتها 367 مليون دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات