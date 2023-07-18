خلال زيارة أردوغان.. السعودية تعلن عن صفقة كبرى لشراء طائرات مسيَّرة تركية (فيديو)

وقّع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقيات تعاون في مجالات استثمارية ودفاعية أبرزها شراء المملكة طائرات مسيَّرة تركية، في أعقاب مباحثات رسمية أجرياها في مدينة جدة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي صباح الثلاثاء.

#فيديو_الدفاع | سمو #ولي_العهد ورئيس جمهورية تركيا يشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين؛ تضمنت الخطة التنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، وعقدا استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة «بايكار» التركية. pic.twitter.com/EbEYLhxovz — وزارة الدفاع (@modgovksa) July 18, 2023

وأعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، توقيع عقدين لشراء طائرات مسيَّرة تركية، إضافة إلى خطة تنفيذية للتعاون الدفاعي بين البلدين، وذلك بعد بدء أردوغان زيارة للمملكة ضمن جولة خليجية تشمل أيضًا قطر والإمارات.

#وزارة_الدفاع توقع اتفاقية استحواذ مع شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية، لتستحوذ بموجبهما على طائرات مسيَّرة من منتجات الشركة pic.twitter.com/YdOVLVZC7u — مشاريع السعودية (@SaudiProject) July 18, 2023

وكتب الأمير خالد بن سلمان على تويتر، صباح اليوم، أنه وقّع “عقدَي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة (بايكار) التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع على طائرات مسيَّرة؛ بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية”.

وقال الأمير خالد بن سلمان “بتمكين ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سعدت اليوم بتوقيع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي مع وزير الدفاع الوطني في تركيا ياشار غولر”.

وأضاف أن تلك الخطة تأتي تتويجًا لمسار التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري.

كما جرى التوقيع على عقدي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع على طائرات مسيَّرة؛ بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 18, 2023

وقالت شركة “بايكار” التركية لتكنولوجيات الطائرات المسيَّرة في بيان، إن اتفاقية التعاون التي أبرمتها مع السعودية في مجال الصناعات الدفاعية ستسهم في السلام الإقليمي والعالمي.

وكان خلوق بيرقدار المدير العام لـ”بايكار” قد أعلن توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الدفاع السعودية بخصوص مسيَّرات أقنجي الهجومية، موضحًا أنها أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران بتاريخ الجمهورية التركية.

وأضاف بيان “بايكار” أن مسيَّرات “أقنجي” ستدخل الخدمة في صفوف القوات البحرية والجوية السعودية.

Gururluyuz! Ülkemiz için önemli bir ihracat ve iş birliği sözleşmesini daha başarıyla tamamladık. Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı (@modgovksa) arasında gerçekleştirilen Bayraktar #AKINCI TİHA ihracat sözleşmesini imzaladık. Milli TİHA Bayraktar #AKINCI, Suudi… https://t.co/5OmzFj92u1 pic.twitter.com/0t3FpQgXlv — BAYKAR (@BaykarTech) July 18, 2023

وأوضح بيرقدار أن الاتفاقية تضم أيضًا تقديم شركة “بايكار” الدعم التقني واللوجستي والتدريبي للجانب السعودي في هذا الخصوص، إلى جانب التعاون في نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك.

كما ستسهم اتفاقية التعاون في تطوير القدرات السعودية بمجال التكنولوجيا العالية، حسب بيرقدار.

والشهر الماضي، عزّزت الكويت دفاعات جيشها عبر شراء مسيَّرات من طراز “بيرقدار تي بي 2” التركية المقاتلة، في صفقة بلغت قيمتها 367 مليون دولار.