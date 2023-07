رئيس جنوب إفريقيا: توقيف بوتين في قمة بريكس سيكون بمثابة “إعلان حرب”

رأى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، في وثائق نُشرت الثلاثاء، أن توقيف فلاديمير بوتين سيكون بمثابة إعلان حرب على روسيا، وذلك في خضم نقاش وطني بشأن استقبال البلاد للرئيس الروسي للمشاركة في قمة بريكس.

ودُعي بوتين إلى قمة دول بريكس، التي تضم بالاضافة إلى جنوب إفريقيا، البرازيل والصين والهند وروسيا، وتترأسها بريتوريا حاليًّا، وتستضيفها جوهانسبرغ من 22 حتى 24 أغسطس/آب المقبل.

لكن الرئيس الروسي مستهدَف منذ مارس/آذار بمذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جريمة حرب عبر “ترحيل” أطفال أوكرانيين منذ هجوم الجيش الروسي على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وبصفتها عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن من واجب جنوب إفريقيا نظريًّا توقيف الرئيس الروسي في حال دخوله أراضيها.

ويُشكل هذا الأمر معضلة دبلوماسية جدية لبريتوريا التي رفضت إدانة موسكو منذ بدء هجومها على أوكرانيا.

BREAKING:

South African President Cyril Ramaphosa:

"Russia has made it clear that the arrest of President Putin would be a declaration of war against Russia.”

SA is hosting the BRICS summit soon and is obliged by the International Criminal Court to arrest Putin if he shows up pic.twitter.com/IPNXDEWoRG

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 18, 2023