روسيا تعلن صد هجوم في القرم وتضرب جنوب أوكرانيا وشرقها بالمسيّرات والصواريخ

قال سلاح الجو الأوكراني ومسؤولون في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إن روسيا شنّت هجمات جوية خلال الليل على جنوب أوكرانيا وشرقها باستخدام طائرات مسيّرة وربما صواريخ باليستية.

وقال أولكسندر سينكيفيتش رئيس بلدية ميكولايف إن حريقًا اندلع في أحد “مرافق” الميناء في وقت متأخر من أمس الاثنين. وتوفر المدينة منفذًا لأوكرانيا على البحر الأسود.

ووصف سينكيفيتش الحريق عبر تطبيق تليغرام بأنه “بالغ الخطورة”، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقًا.

وذكر سلاح الجو عبر تليغرام أن ميناء أوديسا جنوب البلاد ومناطق ميكولايف ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا ودنيبروبيتروفسك تواجه تهديد هجمات الطائرات المسيّرة الروسية.

وقال إنه يحتمل أن روسيا تستخدم أسلحة باليستية لمهاجمة مناطق بولتافا وتشيركاسي ودنيبروبيتروفسك وخاركيف وكيروفوهراد.

ودوت الإنذارات من الضربات الجوية في الكثير من المناطق الأوكرانية ساعات، قبل أن تتوقف في نحو الساعة 04:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (01:30 بتوقيت غرينتش).

وقال أوليه كيبر رئيس الإدارة العسكرية بمنطقة أوديسا إن أنظمة الدفاع الجوي بالمنطقة تدخّلت لصدّ عدة موجات من الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة.

إحباط هجمة أوكرانية

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أحبطت هجومًا بطائرات مسيّرة أوكرانية على القرم في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد يوم من هجوم على جسر القرم ألحق أضرارًا بالجسر وعطّل حركة مرور السيارات.

وأضافت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية دمّرت 17 طائرة مسيّرة، وإن منظومات الحرب الإلكترونية اعترضت 11 أخرى.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين عبر قناته على تليغرام إن حركة المرور عادت جزئيًّا على أحد مسارات جسر القرم في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين.

وكتب خوسنولين “عادت حركة المرور للسيارات على جسر القرم في اتجاه عكسي على مسار أقصى اليمين”.

وكان انفجار في وقت مبكر أمس الاثنين، قد دمّر الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014. وقالت موسكو إن الانفجار كان نتيجة هجوم أوكراني بمركبات بحرية مسيّرة.