سياسة

فيديو يوثق لحظة تفجير انتحاري نفسه بالقرب من سيارة عسكرية في باكستان (شاهد)

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18/7/2023-|آخر تحديث: 18/7/202309:22 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال مسؤولون بالشرطة الباكستانية إن شخصًا فجّر نفسه بالقرب من سيارة تابعة لقوات شبه عسكرية، مما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما المهاجم وإصابة عدد آخر في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد، الثلاثاء.

وأعلنت حركة “الجهاد” الباكستانية حديثة النشأة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال مسؤول كبير في الشرطة إن الهجوم أسفر عن قتيل وسبعة جرحى، لكن جميعهم في حالة مستقرة.

وأظهرت تسجيلات مصوَّرة لحظة استهداف السيارة.

وقال البروفيسور شهزاد أكبر خان، المدير الطبي لمجمع حياة آباد، إن المستشفى استقبل شخصين أصيبا في هذا التفجير وإن كليهما في حالة مستقرة. وأضاف أن باقي المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى آخر.

وقالت الشرطة إن التفجير كان هجومًا انتحاريًّا استهدف عربة تابعة لقوات الحدود شبه العسكرية في بيشاور.

المصدر : وكالات