قلق عالمي بشأن إمدادات الغذاء.. أبرز ردود الفعل الدولية على انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب

رفض الكرملين، الاثنين، تمديد العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، الحيوي للأمن الغذائي العالمي، في قرار أتى بعد ساعات من هجوم أوكراني دمر جزئيًّا، للمرة الثانية منذ بدء الحرب، جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو إليها عام 2014.

وسارع الأمين العام للأمم المتحدة إلى التحذير من أن مئات الملايين في العالم “سيدفعون الثمن” جرّاء القرار الروسي.

Today’s decision by Russia to terminate the implementation of the Black Sea Initiative will strike a blow to people in need everywhere. But it will not stop our efforts to advance global food security & price stability. There is too much at stake in a hungry & hurting world. pic.twitter.com/8dlmRusv16 — António Guterres (@antonioguterres) July 17, 2023

وبحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع غوتيريش المستجدات المتعلقة باتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

وانضمت الولايات المتحدة إلى الاحتجاج على القرار، قائلة إن موسكو “تمارس الألاعيب السياسية” على حساب حياة الشعوب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “نتيجة ما قامت به روسيا اليوم من استخدام الغذاء كسلاح، سيكون جعل وصول الغذاء إلى الأماكن التي في حاجة ماسّة إليه أكثر صعوبة، إضافة إلى زيادة الأسعار”، مضيفًا “خلاصة القول إن (ما حصل) غير مقبول”.

وكتب آدام هودج المتحدث باسم مجلس الأمن القومي عبر تويتر “تعليق روسيا مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود سيفاقم من انعدام الأمن الغذائي، ويضر بملايين الأشخاص الضعفاء في العالم”.

Russia suspending participation in the Black Sea Grain Initiative will worsen food insecurity and harm millions of vulnerable people around the world. The Initiative has helped bring down food prices, which spiked as a result of Russia’s brutal, unprovoked invasion of Ukraine. — Adam Hodge (@NSC_Spox) July 17, 2023

وأضاف “لقد ساعدت المبادرة في خفض أسعار الغذاء، التي قفزت قفزة هائلة نتيجة للغزو الروسي الوحشي غير المبرَّر لأوكرانيا”.

سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد: من خلال تعليق مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود، وجهت روسيا ضربة أخرى لأكثر دول العالم ضعفًا. يجب على روسيا التراجع عن قرارها.https://t.co/moJH8i5XBl — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) July 17, 2023

يُذكر أن الاتفاق سمح لأوكرانيا بتصدير أكثر من 30 مليون طن من الحبوب عبر البحر الأسود منذ الصيف الماضي، رغم الحصار من قِبل روسيا.

وبررت روسيا قرارها تعليق مشاركتها في الاتفاق بالقول إن الجزء الثاني من الصفقة، المتعلق بوصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، لم يتم تنفيذه بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، حيث تعاقب شركات التأمين وخدمات الموانئ السفن التي تتعامل مع روسيا.

وأدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ القرار الروسي، وأضاف في تغريدة له على تويتر أن روسيا من خلال حربها في أوكرانيا، تواصل إلحاق الضرر بملايين الأشخاص في العالم.

I condemn Russia's unilateral decision to withdraw from the Black Sea Grain Initiative, despite the efforts by our Ally #Türkiye and the @UN. Russia's illegal war against #Ukraine continues to harm millions of vulnerable people around the world. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 17, 2023

وأدانت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين “بشدة” إعلان موسكو، واصفة إياه بـ”الوقح”.

I strongly condemn Russia’s cynical move to terminate the Black Sea Grain Initiative, despite UN & Türkiye’s efforts. EU is working to ensure food security for the world’s vulnerable. #EUSolidarityLanes will continue bringing agrifood products out of Ukraine & to global… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 17, 2023

وأدانت باريس القرار الروسي، مطالبة موسكو بـ”وقف ابتزازها للأمن الغذائي العالمي”.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان “روسيا وحدها مسؤولة عن عرقلة الملاحة في هذا المجال البحري، وتفرض حصارًا غير قانوني على الموانئ الأوكرانية”، مطالبة روسيا بـ”التراجع عن قرارها”.

Chantage et pression sur les plus vulnérables: la décision de la Russie de suspendre l'accord céréalier en Mer Noire est cynique. https://t.co/Og0Snw0PmW — Catherine Colonna (@MinColonna) July 17, 2023

في المقابل، أعلنت أوكرانيا رغبتها بالاستمرار في تصدير حبوبها عبر البحر الأسود، سواء أعطت موسكو ضمانات أمنية لسفن التصدير أو لم تعطها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “لسنا خائفين”.

وأتى موقف زيلينسكي بعد أن تلقى خلال زيارة إلى إسطنبول، مطلع يوليو/تموز الجاري، دعم نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مما أثار غضب موسكو.

لكن بالنسبة إلى موسكو، فإن الاتفاق هو اليوم في حكم الميت، وإحياؤه ممكن فور تلبية شروطها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “اتفاق البحر الأسود انتهى عمليًّا اليوم”.

وأضاف “ما أن يلبَّى الجزء المتعلق بروسيا (في الاتفاق) ستعود روسيا فورًا إلى اتفاق الحبوب”.

❗️ The blatant sabotage of the Istanbul agreements defeats the purpose of continuing the Black Sea Initiative which did not live up to its humanitarian rationale. Without Russia, the Black Sea Initiative will cease to operate as of July 18. 🔗 https://t.co/aHBKZOzd9R pic.twitter.com/1OeYL6gjee — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 17, 2023

وأُبرمت هذه الاتفاقية في يوليو 2022 على ضفاف البوسفور، وتم تجديدها مرتين حتى اليوم، وقد أتاحت خلال العام الماضي تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، رغم الحرب.

وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود، التي وقعتها روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، إلى التخفيف من خطر المجاعة في العالم من خلال ضمان تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية رغم الحرب.

وعلى الرغم من إعلان الكرملين، فقد أبدى أردوغان ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في استمرار الاتفاق.

من جانبها، دعت برلين روسيا الى تمديد العمل بالاتفاق، مؤكدة أهميته للأمن الغذائي العالمي.

By pulling out of the #BlackSeaGrainInitiative, Putin is once again using hunger as a weapon. Russia must return to the #BSGI and stop its war of aggression. Europe supports partners through Solidarity Lanes, helping grain from #Ukraine to get to the world @ABaerbock (1/3) — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) July 17, 2023

Russia’s brutal crimes in Ukraine do not even stop at #children. They are abducted & deprived of their identity. Russia must stop these crimes, return the abducted children to their families & those responsible must be held to account. @ABaerbock (3/3) — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) July 17, 2023

أما لندن التي أعربت عن خيبة أملها إزاء قرار موسكو، فقالت إن بوتين يواصل استخدام الطعام كسلاح، وإنها “ستواصل المحادثات”.

Putin is using food as a weapon. The UK strongly condemns Russia’s withdrawal from the Black Sea Grain Initiative. This decision hurts the world’s poorest. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) July 17, 2023

وأتاح الاتفاق لبرنامج الأغذية العالمي مساعدة دول تواجه نقصًا غذائيًّا حادًّا مثل أفغانستان والسودان واليمن.

وأعلنت الأمم المتحدة، مساء الاثنين، انتهاء تفتيش آخر سفينة شحن محمَّلة بالحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، موضحة أن عملية التفتيش هذه تحمل الرقم 1972 منذ الأول من أغسطس/آب 2022.