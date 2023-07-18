لرفضهم التعديلات القضائية.. نتنياهو: لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، دعوات رفض الخدمة بالجيش ردًّا على مشروعات التعديلات القضائية، قائلًا إنه لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة المنتخبة.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة “في الديمقراطية، يخضع الجيش للحكومة المنتخبة وليس العكس، بينما في النظام العسكري، تكون الحكومة تابعة للجيش، أو بشكل أكثر دقة، لمجموعة داخل الجيش”.

وأضاف “هذا هو الاختلاف الأساسي بين الديمقراطية والنظام العسكري. التحريض على رفض الخدمة، ورفض الخدمة، مخالفان للديمقراطية والقانون”.

وتابع “لا يمكن أن تكون هناك مجموعة داخل الجيش تهدد الحكومة المنتخبة بأنه إذا لم تفعل ما نريده، فسوف نغلق مفتاح الأمان”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “أي بلد ديمقراطي لن يقبل مثل هذه الإملاءات. هذه الإملاءات هي نهاية الديمقراطية”.

לא ייתכן שתהיה קבוצה בתוך הצבא שתאיים על הממשלה הנבחרת: 'אם לא תעשו כרצוננו – נוריד את השאלטר על הביטחון', כמו שלא ייתכן שעובדים בחברת החשמל או ב׳מקורות׳ יאיימו על הממשלה שאם לא נחוקק כרצונם, הם יחשיכו את המדינה וימנעו מאזרחי ישראל לשתות מים. אף מדינה דמוקרטית לא יכולה לקבל… pic.twitter.com/1ZWlgVfWSH — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 17, 2023

وأضاف “رفض الخدمة يهدد أمن كل مواطن في إسرائيل، ولن تقبل الحكومة رفض الخدمة، وستتخذ إجراءات ضدها كما ستأخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمننا ومستقبلنا”.

وفي الأسابيع الماضية، تعالت تهديدات رفض الخدمة العسكرية في صفوف ضباط وجنود الاحتياط، ردًّا على إصرار الحكومة على دفع مشروعات قوانين “الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل.

في السياق، قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه سيحاول بناء “توافق عام واسع” فيما يتعلق بمشروع قانون التعديلات القضائية المثير للجدل، الذي من شأنه أن يُجرّد أعلى محكمة في البلاد من الكثير من صلاحياتها.

بدوره، قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن الحكومة “تقودنا الى كارثة وترفض الاعتراف بها”.

وذكر في تغريدة “تدخل الحكومة في هذه الأزمة، وتقوم بأكبر خطوة سياسية وأكثرها دراماتيكية في تاريخنا، من دون إجراء مناقشة واحدة حول عواقبها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية”، على حد تعبيره.

מלבד העובדה שמהלך החקיקה שהם מובילים הוא אנטי דמוקרטי, מדובר בחובבנות נוראה ומסוכנת. חיי אדם על הכף. הפרנסה של כל אזרח ישראלי תפגע. בכל מקצוע אחר כבר היתה מוגשת נגדם תביעה על רשלנות מקצועית. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) July 17, 2023

وتصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل مع استعداد الحكومة لتمرير مشروع قانون التعديلات القضائية بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست (البرلمان) خلال اليومين القادمين.

وتقول المعارضة الإسرائيلية إن مشروع القانون سيحد في حال إقراره من سلطة المحكمة العليا في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.

وأعلنت جهات منظمة للاحتجاجات المستمرة في إسرائيل منذ 28 أسبوعًا، تنظيم يوم المناهضة الوطنية الثلاثاء، للاحتجاج على خطط التعديلات القضائية.