محكمة أمريكية توجه 6 تهم بحق مواطن اعتدى على برلمانية مسلمة (فيديو)

وجهت المحكمة العليا بمدينة هارتفورد بولاية كونيتيكت الأمريكية، الاثنين، 6 تهم بحق شخص هاجم النائبة المسلمة عن مجلس نواب الولاية مريم خان قبل أسابيع.

وانتهت جلسة المحكمة بتوجيه 6 تهم إلى آندري ديزموندز، هي: الخنق بالدرجة الأولى، والاعتداء بالدرجة الثانية، ومحاولة الاعتداء الجنسي بالدرجة الثالثة، و3 تهم متعلقة بخطر إلحاق الإصابة.

وكان عدد من الناشطين وقادة المجتمع المدني المسلم قد احتشدوا أمام المحكمة العليا بمدينة هارتفورد للمطالبة بإلحاق تهمة “جريمة الكراهية”.

ودعا فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في ولاية كونيتيكت (CAIR-CT) إلى توجيه اتهامات “جريمة كراهية”.

وتظاهر ناشطون أمام المحكمة تزامنًا مع عقد جلسة استماع في المحكمة، حيث حمل المتظاهرون لافتات عبَّروا خلالها عن دعمهم للنائبة مريم خان، وطالبوا باتهام المعتدي عليها بـ”جريمة الكراهية”.

واعتدى المتهم آندري ديزموند على النائبة مريم خان، وهي أول عضو مسلمة في مجلس النواب بولاية كونيتيكت الأمريكية، بعد انتهائها وعائلتها من أداء صلاة عيد الأضحى في 28 يونيو/حزيران الماضي.

وجاءت التُّهم بعدما خرجت النائبة خان، مطلع شهر يوليو/تموز الجاري، في مؤتمر صحفي انتقدت فيه شرطة مدينة هارتفورد لعدم تعاملها بجدّية مع قضيتها، وعدم التطرق إلى حقيقة أنها مسلمة محجبة، داعيةً إلى إجراء تحقيق فيدرالي في رد شرطة هارتفورد.

وشدّد المتظاهرون، الاثنين، على وجوب توجيه تهمة “جريمة الكراهية” بحق المتهم ديزموندز، لكونه هاجم النائبة المسلمة المحجبة بعد أداء شعائر دينية (صلاة عيد الأضحى).

من جانبها، قالت المدعية العامة، شارميز والكوت، أثناء جلسة الاستماع إن التهم ضد ديزموندز تم تطويرها بعد حصول الشرطة على أدلة إضافية ومعاينة المزيد من لقطات كاميرات المراقبة واستجواب المزيد من شهود العيان.