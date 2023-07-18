مصر.. حكم نهائي بالسجن 3 سنوات على الباحث باتريك زكي

حكمت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالسجن 3 سنوات على الباحث المصري الإيطالي بالمبادرة المصرية لحقوق الإنسان باتريك جورج زكي.

وأعلن المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، اليوم الثلاثاء، أن محكمة أمن الدولة حكمت بحبس باتريك على خلفية مقال رأي منشور عام 2020، وأكد أن الحكم غير قابل للاستئناف أو النقض.

وأوضح خالد علي أنه قد تم القبض على باتريك في المحكمة تمهيدًا لنقله إلى قسم شرطة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية شمالي البلاد، ثم وضعه في أحد السجون حتى يقضي مدة حبسه.

وعلّق المرشح الرئاسي السابق على الخبر متسائلًا “لا أعلم إلى متى سنظل في هذ الهَمّ؟”.

وكان جورج -وهو طالب بقسم الدراسات العليا في جامعة بولونيا- قد اعتقل في فبراير/ شباط 2020 أثناء زيارة لمصر، واتُّهم بنشر معلومات كاذبة في مقال كتبه عن صعوبات تواجه مسيحيي مصر.

وظل زكي معتقلًا أكثر من عام ونصف، حتى قررت المحكمة إخلاء سبيله على ذمة القضية في ديسمبر/ كانون الأول 2021.

🔴 عاجل: حكم بالسجن ثلاث سنوات على #باتريك_جورج زكي الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من محكمة أمن الدولة الطوارىء على خلفية مقال رأي منشور عام ٢٠١٩ والحكم غير قابل للاستئناف أو النقض. تم القبض على باتريك في المحكمة تمهيدا لنقله إلى قسم شرطة جمصة. pic.twitter.com/YnfLc9XUcE — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) July 18, 2023

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في وقت سابق أن جورج زكي أفاد بتعرضه للتعذيب خلال استجوابه من قبل عناصر الأمن، بوسائل بينها الصدمات الكهربائية والضرب، لكن النيابة المصرية نفت وقوع أي أذى للمواطن.

ووقع آلاف الأشخاص في إيطاليا عرائض تطالب بإطلاق سراح زكي، وصوّت مجلس الشيوخ الإيطالي في إبريل/ نيسان بالموافقة على منحه الجنسية الإيطالية، وهو ما سمح له بالحصول على دعم القنصلية.

ولاقت قضية جورج زكي صدى قويًّا في إيطاليا وذلك بعدما أدى مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016 إلى توتر العلاقات بين البلدين.

وعمل زكي باحثًا لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي مجموعة مستقلة بارزة مناصرة لحقوق الإنسان.