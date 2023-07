انسحابات من الحوار الوطني المصري وتنديد حقوقي.. واشنطن تدعو القاهرة إلى الإفراج عن باتريك زكي

دعت الولايات المتحدة، مصر إلى الإفراج عن الباحث باتريك زكي الذي حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات أمس بتهمة “نشر معلومات كاذبة”.

واعتُقل الباحث “المصري الإيطالي” البالغ (32 عامًا) في 2020 بعدما نشر مقالًا عن انتهاكات حقوقية ضد الأقباط، وأمضى 22 شهرًا رهن الاحتجاز قبل محاكمته التي جرت الثلاثاء أمام محكمة أمن الدولة طوارئ التي لا تخضع أحكامها للاستئناف.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء عبر تويتر، إنها قلقة من الحكم بسجن باتريك زكي المدافع المصري عن حقوق الإنسان، داعية إلى الإفراج الفوري عنه وعن السجناء الآخرين المعتقلين مؤقتًا.

“We will continue to closely follow this and other cases in Egypt involving the exercise of freedom of expression and other fundamental freedoms.”

