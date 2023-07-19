بيان سعودي تركي مشترك: ولي العهد والرئيس التركي أكدا أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية

بيان سعودي تركي مشترك: تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية

بيان سعودي تركي مشترك: تعزيز التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات

بيان سعودي تركي مشترك: الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية

بيان سعودي تركي مشترك: أهمية التزام إيران بسلمية برنامجها النووي والتعاون بشفافية مع وكالة الطاقة الذرية

بيان سعودي تركي مشترك: تكثيف الجهود الساعية للوصول إلى سلام شامل وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية

بيان سعودي تركي مشترك: إدانة الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بيان سعودي تركي مشترك: أهمية مبادرة البحر الأسود لتعزيز الأمن الغذائي العالمي وضمان استقرار الأسعار وسلاسل الإمداد

بيان سعودي تركي مشترك: أهمية إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال المفاوضات استنادا للقانون الدولي

بيان سعودي تركي مشترك: أهمية اتخاذ إجراءات ضرورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني

بيان سعودي تركي مشترك: نحث طرفي الصراع في السودان على الالتزام بالحوار السياسي من أجل الوصول إلى حل مستدام

بيان سعودي تركي مشترك: حل الأزمة السودانية يمكن تحقيقه من خلال عملية سياسية سودانية داخلية تحترم سيادته

بيان سعودي تركي مشترك: أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار الدائم والبناء على إعلان جدة