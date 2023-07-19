بيان سعودي تركي مشترك: تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية
بيان سعودي تركي مشترك: ولي العهد والرئيس التركي أكدا أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية
بيان سعودي تركي مشترك: تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية
بيان سعودي تركي مشترك: تعزيز التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات
بيان سعودي تركي مشترك: الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية
بيان سعودي تركي مشترك: أهمية التزام إيران بسلمية برنامجها النووي والتعاون بشفافية مع وكالة الطاقة الذرية
بيان سعودي تركي مشترك: تكثيف الجهود الساعية للوصول إلى سلام شامل وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية
بيان سعودي تركي مشترك: إدانة الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة
بيان سعودي تركي مشترك: أهمية مبادرة البحر الأسود لتعزيز الأمن الغذائي العالمي وضمان استقرار الأسعار وسلاسل الإمداد
بيان سعودي تركي مشترك: أهمية إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال المفاوضات استنادا للقانون الدولي
بيان سعودي تركي مشترك: أهمية اتخاذ إجراءات ضرورية لتخفيف معاناة الشعب السوداني
بيان سعودي تركي مشترك: نحث طرفي الصراع في السودان على الالتزام بالحوار السياسي من أجل الوصول إلى حل مستدام
بيان سعودي تركي مشترك: حل الأزمة السودانية يمكن تحقيقه من خلال عملية سياسية سودانية داخلية تحترم سيادته
بيان سعودي تركي مشترك: أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار الدائم والبناء على إعلان جدة