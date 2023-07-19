واشنطن تجبر إسرائيل على السماح لفلسطينيي أمريكا بدخول الضفة عبر مطار “بن غوريون”

سيكون بإمكان الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، بدءًا من الخميس، دخول الضفة الغربية المحتلة عبر مطار “بن غوريون” الإسرائيلي، وفق إعلام عبري، الثلاثاء.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت “اتفقت إسرائيل والولايات المتحدة على بدء التحضير لمرحلة حاسمة على طريق الإعفاء من التأشيرة للولايات المتحدة، التي بموجبها لأول مرة سيتمكن الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الأمريكية من دخول الضفة الغربية -وبعضهم أيضًا إلى قطاع غزة- عبر مطار بن غوريون”.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم بدء هذه الخطوة من الخميس الموافق 20 يوليو/تموز 2023.

وأحد الشروط الأمريكية لقبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة هو السماح للمواطنين الأمريكيين، بغض النظر عن أصلهم، بدخول إسرائيل بحرّية عبر مطار بن غوريون في تل أبيب دون التعرض للتمييز أثناء التفتيش الأمني، وفق تقرير سابق للصحيفة ذاتها.

وحتى اليوم، كان على الفلسطينيين الذين يريدون الوصول إلى الضفة الغربية الدخول عبر معبر “اللنبي” الذي يربط الضفة بالأردن، بغض النظر عن الجنسية الإضافية التي يحملونها.

وسبق أن أوضحت الولايات المتحدة أنه بدون هذا الشرط لن يتم قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي وقت سابق، قال مسؤول بالخارجية الأمريكية “إسرائيل لا تزال غير مستوفية لشروط قبولها في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، وعليها السماح للفلسطينيين الأمريكيين بدخول أراضيها والتحرك بحرّية”، وفق المصدر ذاته.

وأواخر مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في الكنيست (البرلمان) لدخول إسرائيل البرنامج.

ووقتها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الإجراءات التي طلبتها الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل وصدَّق عليها الكنيست تتضمن معلومات عن الإسرائيليين من الشرطة، وسجَّل السكان في وزارة الداخلية الإسرائيلية ومصلحة الضرائب.

وكانت النائبة بمجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب قد قالت، في حديث سابق مع الجزيرة مباشر، إن “إسرائيل غير مؤهَّلة بشكل قاطع بموجب القانون الأمريكي للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة ما دامت تواصل التمييز ضد المواطنين الأمريكيين”.

وأضافت في يناير/كانون الثاني الماضي، تعليقًا على مطالبة السفير الأمريكي لدى إسرائيل للأخيرة بالسماح بدخول الأمريكيين من أصل فلسطيني بدون تأشيرة، أن هذا يُعَد اعترافًا من “حكومة الولايات المتحدة مجددًا بحقيقة أن إسرائيل تميّز ضد الأمريكيين على حدودها”.

يُذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت، في وقت سابق، منع رشيدة طليب وزميلتها في الكونغرس إلهان عمر من دخول القدس وزيارة المسجد الأقصى.