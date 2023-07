وعدهم بالتكتم والحماية.. رئيس المخابرات البريطانية يدعو الروس إلى التجسس لصالح لندن

دعا رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية ريتشارد مور، المواطنين الروس “المُستائين” من حرب روسيا وأوكرانيا إلى الالتحاق بخدماته في لندن، في نداء علني نادر لاستقطاب عملاء جدد.

وأكد مور في خطاب ألقاه في السفارة البريطانية بالعاصمة التشيكية براغ، اليوم الأربعاء، أن “العديد من الروس اليوم مستاؤون بصمت من رؤية قواتهم المسلحة تقصف المدن الأوكرانية، فتطرد عائلات بريئة من منازلها وتخطف مئات الأطفال”.

وأضاف “بينما يشهدون الفساد والاقتتال الداخلي وعدم كفاءة حكامهم ببساطة، يواجه العديد من الروس المعضلات نفسها وتأنيب الضمير التي واجهها أسلافهم في 1968″، في إشارة لاحتلال قوات الاتحاد السوفيتي للتشيك.

Thank you to @POLITICOEurope and @annemcelvoy for hosting my speech earlier today. If you missed it, watch the full speech and interview here ⬇️ https://t.co/IHcD7WSAHz

— Richard Moore (@ChiefMI6) July 19, 2023