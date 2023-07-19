وعدهم بالتكتم والحماية.. رئيس المخابرات البريطانية يدعو الروس إلى التجسس لصالح لندن

دعا رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية ريتشارد مور، المواطنين الروس “المُستائين” من حرب روسيا وأوكرانيا إلى الالتحاق بخدماته في لندن، في نداء علني نادر لاستقطاب عملاء جدد.

وأكد مور في خطاب ألقاه في السفارة البريطانية بالعاصمة التشيكية براغ، اليوم الأربعاء، أن “العديد من الروس اليوم مستاؤون بصمت من رؤية قواتهم المسلحة تقصف المدن الأوكرانية، فتطرد عائلات بريئة من منازلها وتخطف مئات الأطفال”.

وأضاف “بينما يشهدون الفساد والاقتتال الداخلي وعدم كفاءة حكامهم ببساطة، يواجه العديد من الروس المعضلات نفسها وتأنيب الضمير التي واجهها أسلافهم في 1968″، في إشارة لاحتلال قوات الاتحاد السوفيتي للتشيك.

Thank you to @POLITICOEurope and @annemcelvoy for hosting my speech earlier today. If you missed it, watch the full speech and interview here ⬇️ https://t.co/IHcD7WSAHz — Richard Moore (@ChiefMI6) July 19, 2023

وقال “أدعوهم (هؤلاء الروس) إلى فعل ما فعله آخرون خلال الأشهر الـ18 الماضية والانضمام إلينا”، مضيفًا “بابُنا مفتوح دائمًا”، ومؤكدًا أن تجنيد الجواسيس سيتم “بتكتم ومهنية”.

وفي مقابلة مع موقع “بوليتيكو” أكد مور أن حماية هكذا جواسيس “مقدسة”: “إذا لم نتمكن من ضمان ذلك، فسوف نفشل، ويمكنني أن أؤكد لكم أننا ننشط فعلًا”.

وتحدث مور أيضًا في الخطاب الذي ألقاه في براغ عن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في الاستخبارات والتجسس.

وقال إن فرقه تستخدم الذكاء الاصطناعي في أنشطتها المتعلقة بالصين، وتابع “أتوقع أن يتم تكليفنا بشكل متزايد بالحصول على معلومات استخباراتية حول كيفية استخدام الدول المعادية، للذكاء الاصطناعي بطرائق غير مسؤولة وغير أخلاقية”.