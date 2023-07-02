أوكرانيا تعلن خوض “معارك ضارية” ضد تقدّم قوات روسية شرقا

أعلنت كييف، اليوم الأحد، أن قواتها تخوض “معارك ضارية” ضد القوات الروسية التي تمكنت من التقدّم في 4 مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد.

وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على مواقع التواصل الاجتماعي أن “معارك ضارية تدور في كل مكان. الوضع معقّد”، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تتقدّم من جهتها في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها.

وأوضحت أن “العدوّ يتقدّم في مناطق أفدييفكا ومارينكا وليمان. العدوّ يتقدّم أيضًا في قطاع سفاتوف”.

أمّا القوات الأوكرانية فتمكّنت، بحسب ماليار، من تحقيق “نجاح جزئي” مع تقدّمها في الجهة الجنوبية من باخموت، وكذلك بالقرب من بيرديانسك وميليتوبول في جنوب البلاد.

ولفتت نائبة وزير الدفاع إلى أنه في جنوب البلاد تحقّق القوات الأوكرانية تقدّمًا “تدريجيًا” في مواجهة “مقاومة شديدة من العدوّ”.

وأضافت أن القوات الأوكرانية “تعمل بإصرار ودون توقّف على تهيئة الظروف لتحقيق تقدّم سريع قدر الإمكان”.

وكان مسؤولون عسكريون في أوكرانيا قالوا اليوم إن روسيا شنّت هجومًا الليلة الماضية بطائرات مسيّرة على كييف والمنطقة المحيطة بها لأول مرة منذ 12 يومًا، وأضافوا أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت الأهداف جميعها لدى اقترابها.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الهجوم الروسي شمل 8 طائرات مسيّرة إيرانية الصنع من طراز “شاهد” و3 صواريخ كروز، مضيفة أنها أسقطتها.