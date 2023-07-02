إسقاط مسيّرة إسرائيلية في جنين برصاص المقاومة.. وجيش الاحتلال يحقق (فيديو)

أسقطت عناصر من المقاومة الفلسطينية فجر اليوم الأحد، طائرة مسيّرة عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب أن “طائرة مسيّرة تابعة له سقطت في جنين، وجاري التحقيق في الحادثة”.

من جانبها قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها تمكنت من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة صغيرة باستخدام الرصاص.

وأضافت في بلاغ عسكري نشرته في قناتها على تلغرام، أن “كتيبة جنين، وكتائب شهداء الأقصى تمكنت فجر اليوم من استهداف طائرة صهيونية مسيّرة بصليات من الرصاص وإسقاطها والسيطرة عليها”.

إسقاط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال في جنين والسيطرة عليها pic.twitter.com/EfGh1FO744 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 2, 2023

ونشرت الكتيبة صور الطائرة ومقاطع فيديو للطائرة بعد إسقاطها، ومنذ أكثر من عام كثف الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة جنين بدعوى ملاحقة فلسطينيين تصفهم بالـ”مطلوبين”.

​​​​​​​ومنذ 19 يونيو/حزيران الماضي، تشهد الضفة الغربية توترًا إثر عملية عسكرية في جنين أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين، تبعها مقتل 4 إسرائيليين في 20 من الشهر نفسه بعملية إطلاق نار نفّذها فلسطينيان واستشهدا لاحقًا، وإثر ذلك شن مستوطنون هجمات على بلدات عدة في المنطقة.