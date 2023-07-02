“معادٍ للإسلام”.. السويد تدين إحراق المصحف والتعاون الإسلامي تدعو لتدابير جماعية ضد تكرار تدنيسه

أكّدت الحكومة السويدية، اليوم الأحد، إدانتها لإحراق رجل عراقي يقيم في السويد نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيس، معتبرة ما قام به عملًا “معاديًا للإسلام”، في موقف أتى بعيد دعوة منظّمة التعاون الإسلامي أعضاءها لاتّخاذ إجراءات لمنع تكرار أفعال مماثلة.

وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان إنّ “الحكومة السويدية تتفهّم بالكامل أنّ الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين”.

وأضاف البيان “ندين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأيّ حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية”.

Sweden takes threats to its freedom, safety and security extremely seriously. For this reason, our authorities are now stepping up their efforts to prevent and address any new threats: https://t.co/WREODinQbE — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) July 2, 2023

وأكّدت الوزارة أنّ “حرق المصحف، أو أيّ نصّ مقدّس آخر، هو عمل مسيء ولا يحترم الغير ويشكّل استفزازًا واضحًا. إنّ مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب والتعصّب لا مكان لها في السويد أو في أوربا”.

وذكّرت الوزارة في بيانها بأنّ “حريّة التجمّع والتعبير والتظاهر هي حقّ محميّ دستوريًا في السويد”.

وبموجب هذا الحقّ الدستوري، سمحت الشرطة السويدية بالتظاهرة التي أُحرقت خلالها صفحات من المصحف، لكنّها فتحت تحقيقًا بتهمة “التحريض ضدّ مجموعة عرقية” لأنّ عملية الحرق تمّت أمام مسجد.

وأتى بيان وزارة الخارجية السويدية بعدما دعت منظمة التعاون الإسلامي، في وقت سابق اليوم، إلى اتخاذ تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس المصحف.

الأمين العام يدعو في الاجتماع الطارئ لتنفيذية "#التعاون_الإسلامي" إلى تدابير جماعية ضد تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف والإساءة إلى النبي محمد. للمزيد: https://t.co/4cBOkUIgHm pic.twitter.com/EYoIL6geML — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) July 2, 2023

حوادث تدنيس المصحف

وعقدت المنظمة التي تضم 57 دولة عضوًا اجتماعًا بمقرها في مدينة جدة السعودية للرد على حادث، الأربعاء الماضي، عندما أقدم العراقي سلوان موميكا البالغ 37 عامًا الذي يعيش في السويد على إحراق صفحات من المصحف.

وحضّت المنظمة الدول الأعضاء على “اتّخاذ موقف موحّد وتدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف والإساءة إلى النبي محمد ﷺ”.

الأمين العام، السيد #حسين_إبراهيم_طه في الاجتماع الاستثنائي لتنفيذية #منظمة_التعاون_الإسلامي: “أدعو الدول الإسلامية إلى اتخاذ موحد وتدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف والإساءة إلى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم” pic.twitter.com/um5QEWMAwB — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) July 2, 2023

وقالت المنظمة إن “تدنيس المصحف والإساءة إلى النبي ليست حوادث إسلاموفوبيا عادية”، كما شددت على ضرورة إرسال تذكير مستمر إلى المجتمع الدولي بشأن التطبيق العاجل للقانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية.

من كلمة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية للمنظمة الذي عُقِدت أعماله الأحد (2 يوليو 2023) في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة لمناقشة الإجراءات تجاه حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف أول أيام عيد الأضحى في #السويد pic.twitter.com/yMHT9rrIDd — اتحاد وكالات الأنباء (يونا) (@UNAOIC) July 2, 2023

والأربعاء الماضي، مزّق السويدي من أصل عراقي سلوان موميكا (37 عامًا) نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعدما منحته الشرطة تصريحًا بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أحرق الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة.