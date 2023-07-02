إسرائيل تعلن رصد صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا تجاه أراضيها
2/7/2023-|آخر تحديث: 2/7/202303:38 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية وانفجر في الهواء.
الإعلام الرسمي السوري: الدفاعات الجوية تصدت لعدد من الصواريخ المعادية في أجواء ريف حمص وأسقطت معظمها.
مراسلة سانا: الأصوات التي تسمع في أجواء ريف #طرطوس ناجمة عن تصدي دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي في #حمصhttps://t.co/rL0C1ANu1p pic.twitter.com/pBVbZNuDa8
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) July 1, 2023
المصدر : وكالات