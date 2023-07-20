سياسة

إصابة إسرائيلي بجروح “خطيرة” بعملية طعن في القدس المحتلة

أصيب إسرائيلي يبلغ من العمر 30 عامًا أصيب بجروح خطيرة جراء عملية الطعن (غيتي)
20/7/2023-|آخر تحديث: 20/7/202310:23 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أصيب إسرائيلي، الخميس، “بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن” في حيّ غيلو بمدينة القدس المحتلة، وفق شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الشرطة في بيان إنّها تلقت بلاغًا عن حادث طعن في حي غيلو، حيث تمت إحالة شخص مصاب بجروح خطيرة من مكان الحادث لتلقي العلاج الطبي.

 

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت عبر موقعها الإلكتروني، إن إسرائيليًا يبلغ من العمر 30 عامًا أصيب بجروح خطيرة، إثر تعرضه للطعن في حيّ غيلو بالقدس.

أما “القناة 12” العبرية؛ فأوضحت أن المحققين يقومون بجمع الكاميرات الأمنية، لتتبع سير منفّذ هجوم الطعن في حي غيلو بالقدس.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن التحقيقات تشير إلى أن عددًا من الفلسطينيين، نزلوا من سيارة بالقرب من المستوطن في حي “غيلو”، وطعنوه طعنات عدة في جسده، ثم عادوا إلى السيارة وفروا، وفقًا لـ”قدس برس”.

المصدر : وسائل إعلام فلسطينية + وكالات