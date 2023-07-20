إصابة إسرائيلي بجروح “خطيرة” بعملية طعن في القدس المحتلة

أصيب إسرائيلي، الخميس، “بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن” في حيّ غيلو بمدينة القدس المحتلة، وفق شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الشرطة في بيان إنّها تلقت بلاغًا عن حادث طعن في حي غيلو، حيث تمت إحالة شخص مصاب بجروح خطيرة من مكان الحادث لتلقي العلاج الطبي.

طائرات الاحتلال خلال البحث عن منفذ عملية الطعن بالقدس المحتلة pic.twitter.com/vvVp47zPSy — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 20, 2023

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت عبر موقعها الإلكتروني، إن إسرائيليًا يبلغ من العمر 30 عامًا أصيب بجروح خطيرة، إثر تعرضه للطعن في حيّ غيلو بالقدس.

أما “القناة 12” العبرية؛ فأوضحت أن المحققين يقومون بجمع الكاميرات الأمنية، لتتبع سير منفّذ هجوم الطعن في حي غيلو بالقدس.

#إعلام_العدو قناة ١٤ العبرية: تعرّض مستوطن لعملية طعن في القدس و حالته خطيرة.

وجاري البحث عن منفذ العملية#عملية_القدس pic.twitter.com/tLY80Gobol — 🇵🇸khadija_Elqatta (@khadija_Elqatta) July 20, 2023

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن التحقيقات تشير إلى أن عددًا من الفلسطينيين، نزلوا من سيارة بالقرب من المستوطن في حي “غيلو”، وطعنوه طعنات عدة في جسده، ثم عادوا إلى السيارة وفروا، وفقًا لـ”قدس برس”.