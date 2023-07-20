السفارة السويدية في العراق: إغلاق السفارة وتعليق خدماتها على خلفية المظاهرات حتى إشعار آخر
20/7/2023-|آخر تحديث: 20/7/202311:47 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
السفارة السويدية في العراق: إغلاق السفارة وتعليق خدماتها على خلفية المظاهرات حتى إشعار آخر
مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي للجزيرة: إذا تكررت حادثة حرق المصحف فسنقطع العلاقات مع السويد
رويترز عن وزير الخارجية السويدي: من الواضح أن السلطات العراقية تخفق في مسؤوليتها لحماية البعثات الدبلوماسية والموظفين الدبلوماسيين
وكالة الأنباء الفرنسية: السويد تستدعي القائم بالأعمال العراقي إثر إضرام النار في سفارتها ببغداد
المصدر : الجزيرة مباشر