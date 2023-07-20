العراق.. لاعبون وحكام يرفعون المصحف خلال مباراة ووزارة الرياضة تعلق أنشطتها مع السويد (فيديو)

دخل حكام مباراة كرة قدم ولاعبون في الدوري العراقي، اليوم الخميس، إلى المباراة حاملين نسخًا من القرآن الكريم والعلم العراقي احتجاجًا على تدنيس نسخة من المصحف الشريف في السويد.

وقبل انطلاق المباراة، رفع طاقم التدريب لفريقي الزوراء ودهوك أعلامًا كبيرة، بينما رفع اللاعبون أعلامًا صغيرة، فيما حمل الحكام الأربعة نسخًا من المصحف الشريف.

وأقيمت المباراة الخميس في ختام مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022/2023.

وعبّر حكام المباراة ولاعبون من الفريقين والطاقم الفني عن احتجاجهم على تدنيس أحد اللاجئين من أصل عراقي نسخة من المصحف في السويد.

موقف رسمي

في سياق متصل، أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، في بيان لها الخميس، إيقاف الروابط جميعها والتعامل مع نظيرتها السويدية.

ودعت الوزارة اللجنتين الأولمبية والبارالمية، وجميع الاتحادات الرياضية، بوقف تعاملاتها مع السويد بجميع الجوانب، وذلك “انتصارًا لقدسية ومكانة ثوابتنا الدينية والإنسانية”.

وسمحت الشرطة السويدية أمس الأربعاء، بتنظيم تجمّع اليوم أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، يتم خلاله حرق نسخة من المصحف الشريف والعلَم العراقي، وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الخميس، قام منظم التجمع اللاجئ العراقي في السويد، بتدنيس المصحف أمام السفارة وسط حماية من الشرطة.

وسبق لموميكا أن حرق نسخة من المصحف الشهر الماضي، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك أمام مسجد كبير في ستوكهولم.

وأثارت الحادثة، الغضب في أنحاء العالم الإسلامي وخرجت مظاهرات حاشدة منددة بالواقعة، وأصدرت حكومات دول إسلامية ومنظمات، بيانات احتجاج في حين يسعى العراق لمحاكمة سلوان موميكا.

وتصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين صباح اليوم، ووجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمطالبة السفيرة السويدية في بغداد بالمغادرة، ردًا على “تكرار سماح حكومة بلادها بحرق المصحف”، كما وجّه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال في السفارة العراقية بالسويد.

وكانت السفارة السويدية في العراق، أغلقت أبوابها اليوم، وعلّقت خدماتها حتى إشعار آخر، على خلفية مظاهرات ضد حرق المصحف في السويد، وذلك بعد أن اقتحم محتجون مبنى السفارة في بغداد وأضرموا فيه النيران.