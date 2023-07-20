عرض كوميدي بمهرجان قرطاج يغضب التونسيين لاحتوائه على ألفاظ بذيئة.. وقيس سعيّد يعلّق

أثار عرض كوميدي ضجة كبيرة واستياء بعض التونسيين لتفوه الكوميدي الفرنسي من أصول تونسية عز الدين بنجلالي، بكلمة بذيئة كررها أكثر من 3 مرات على مسامع جمهور مهرجان قرطاج الدولي يوم 16 يوليو/تموز الجاري.

وفي لقاء مع وزيرة الشؤون الثقافية، وصف الرئيس قيس سعيّد ما حدث على مسرح قرطاج بـ “الاعتداء” الذي يرتقي إلى رتبة الجريمة التي يعاقب عليها القانون.

وأضاف قائلًا “كيف يجازى من اعتدى علنًا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة، كما ينص على ذلك الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية، بمقابل يناهز 26 ألف يورو للعرض في حين أنه من المفروض أن يعاقب بالسجن وبخطية مالية كما ينص على ذلك الفصل المذكور”.

واحتج التونسيون عبر المنصات على تدهور جودة العروض الثقافية في البلاد، وعبّروا عن استيائهم من أداء وزيرة الشؤون الثقافية.

وشدد الصحفي محمد جمال النفزي في منشور، على ضرورة تفعيل دور الفنان الملتزم للارتقاء بالوضع الثقافي.

من جهته تساءل المدرس خليل مختار في تدوينة قائلًا “هل نتخلص من أشباه المسؤولين وتحميل المسؤوليات لكل من يتهاون في أداء واجبه؟”.

وانتقد هادي دوزي حالة الفن في البلاد، وكتب “عروض هذه السنة كانت ضحلة ونزلت إلى الدرك الأسفل من الإسفاف والاستخفاف بعقول الحضور”.

ويشار إلى أن الكوميدي الفرنسي ذا الأصول التونسية، عز الدين بنجلالي، المعروف بـ”AZ” قدّم اعتذاره للتونسيين في ندوة صحفية بعد العرض، متحججًا بجهله للثقافة التونسية واستعماله لتلك العبارة دون قصد.

ويذكر أن مدير الدورة الـ57 لمهرجان قرطاج الدولي أكد في ندوة صحفية بعد العرض عدم رصد اختلالات خلال تمارين ليلة العرض، ولكن تفاجأت لجنة التنظيم خلال السهرة بما صدر عن الكوميدي “AZ” من عبارة منافية للأخلاق.

وقدّم مدير المهرجان اعتذاره للتونسيّين مؤكدًا أن ما حدث خارج عن لجنة التنظيم.