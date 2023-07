أردوغان يستضيف نتنياهو وعباس بعد أيام في أنقرة

أعلنت أنقرة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزور تركيا في 25 يوليو/تموز الجاري، فيما يزورها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 28 من الشهر ذاته.

وقالت دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية في بيان، الخميس، إن زيارة عباس ونتنياهو إلى أنقرة تأتي تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف البيان أن أردوغان سيبحث مع عباس ونتنياهو المستجدات الحاصلة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكر أن الرئيس عباس سيناقش مع نظيره التركي العلاقات التركية الفلسطينية وآخر تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن “الزعيمين سيبحثان الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين تركيا والدولة الفلسطينية الشقيقة والصديقة”.

