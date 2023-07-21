الدنمارك.. مجموعة متطرفة تحرق نسخة من القرآن مجددا وبالودان مطلوب للقضاء التركي

أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام، على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في العاصمة كوبنهاغن.

وقالت وكالة الأناضول إن أعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها “Danske Patrioter” (الوطنيون الدنماركيون)، رفعوا لافتات معادية للإسلام، ورددوا شعارات مسيئة له.

وقام أنصار المجموعة بإلقاء العلم العراقي والمصحف على الأرض والدوس عليهما.

كما بثوا الاعتداء الذي استهدف القرآن على الهواء مباشرة عبر حساب المجموعة على منصة فيسبوك.

وقالت المجموعة إنها نفذت الاعتداء احتجاجًا على مهاجمة السفارة السويدية في بغداد.

ونفذت المجموعة اعتداءها وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة.

يشار إلى أن المجموعة المتطرفة كانت سابقًا قد اعتدت على نسخة من القرآن الكريم والعلم التركي أمام السفارة التركية لدى كوبنهاغن.

وأمس الخميس، أقدم المدعو سلوان موميكا على تمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد لدى ستوكهولم، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه بعد الأولى أواخر يونيو/حزيران الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.

بالودان مطلوب للقضاء التركي

في السياق، قال وزير العدل التركي يلماز تونج إن بلاده أصدرت أوامر اعتقال بحق السياسي الدنماركي راسموس بالودان و9 آخرين بعد قيامهم بحرق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم في يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكر تونج أن النيابة العامة دعت إلى إجراء تحقيقات شاملة لتحديد المشتبه بهم وجمع معلومات واضحة عن هوياتهم والأدلة على أفعالهم الإجرامية بتهمة “الإهانة العلنية للقيم الدينية التي تتبناها فئة من الناس”، كما طلبت من محكمة الصلح والجزاء الثامنة في أنقرة القبض عليه لاستجوابه.