سياسة

شاهد: فاجعة أم سورية غرق زوجها وأطفالها الثلاثة أمام عينيها في إسطنبول

صرخت أمهم المفجوعة بأعلى صوتها في مشهد تعاطف معه رواد التواصل الاجتماعي
21/7/2023-|آخر تحديث: 21/7/202307:14 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

وثق مقطع فيديو صرخات أم سورية لحظة العثور على جثث أولادها الثلاثة بعد غرقهم بإحدى البحيرات في إسطنبول.

ويرصد الفيديو لحظة عثور فرق الإنقاذ التركية على جثث 3 أطفال إخوة بعد غرقهم في بحيرة سيليفري بإسطنبول.

وصرخت أمهم المفجوعة بأعلى صوتها في مشهد تعاطف معه رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الأطفال يسبحون رفقة والدهم الذي حاول إنقاذ أحدهم، لكنه توفي في المستشفى لاحقًا.

وبدت الأم السورية في مشهد صعب تحمل حذاء أحد أبنائها الغرقى، وتحاول جمع مقتنياتهم.

وظهر في التسجيل المتداول عناصر إنقاذ أتراك يحملون جثث الأطفال، في أكياس بلاستيكية قرب الشاطئ ليتم وضعها في سيارة إسعاف.

المصدر : وكالات