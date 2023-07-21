شاهد: قوات الاحتلال تعتدي على مصلين في القدس أثناء صلاة الجمعة

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، على عدد من الفلسطينيين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة خلال احتجاج على قرارات إسرائيلية بهدم منازل في البلدة.

وقال شهود عيان إن عددًا من الفلسطينيين كانوا يؤدون صلاة الجمعة عندما أطلق عناصر من الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأضاف الشهود أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على عدد من الفلسطينيين، واستخدمت المياه العادمة ضدهم.

ودعا السكان إلى صلاة الجمعة في خيمة الاحتجاج المقامة في سلوان رفضًا لقرارات هدم إسرائيلية تطال العديد من المنازل في البلدة الواقعة جنوب المسجد الأقصى.

مشهد جديد لقمع الاحتلال للمصلين في خيمة الاعتصام بحي البستان جنوب الأقصى pic.twitter.com/TMp8vVATun — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 21, 2023

وقالت حركة “حماس” إن “الاعتداء على المصلين جريمة واعتداء على حرية العبادة، ضمن مخططات الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على شعبنا بكل صلف وهمجية”.

وأضافت: “هذه الجريمة تأتي ضمن مخططات الاحتلال الخبيثة الرامية لتهجير أهلنا في القدس وتصفية الوجود الفلسطيني في المدينة، وأن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعاتها”.

وأظهرت إحدى التسجيلات أحد المصلين وهو يحاول حماية طفله رغم إصابته أثناء قمع الاحتلال لصلاة الجمعة في حي البستان بسلوان جنوب الأقصى.