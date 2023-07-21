نتنياهو يصف الوضع بـ”أيام الخراب”.. 1140 من سلاح الجو الإسرائيلي يعلقون تطوعهم بالجيش (فيديو)

أعلن 1140 جنديًا احتياطيًا في سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تعليق تطوعهم بالجيش احتجاجًا على خطط الحكومة لـ”إصلاح النظام القضائي”.

ويعد هذا الإعلان هو الأحدث في احتجاجات الضباط والجنود الاحتياط على خطط الحكومة، التي تقول المعارضة إن من شأنها “تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية): “أعلن 1140 من الطيارين ومنتسبي سلاح الجو من الاحتياط توقفهم عن التطوع في نشاطات سلاح الجو ابتداء من اليوم (الجمعة) احتجاجًا على الاستمرار بالتشريعات الخاصة بالتغييرات التي يبادر إليها الائتلاف الحكومي في الجهاز القضائي”.

وأضافت “اتخذت مجموعة الطيارين ومستخدمي سلاح الجو القرار معًا، فيما أجرى أفرادها مناقشات معمقة حول الأمر منذ ساعات، فيما يصف الطيارون هذه الساعات بالحرجة وأنهم سوف يقدمون خطابات شخصية لقادة أسراب الطيران التي ينتمون إليها”.

وقال الموقعون على عريضة بهذا الشأن إنهم لا يستطيعون تنفيذ المهام الموكلة إليهم في ظل نظام حكم يتم فيه انتهاك أسس الديمقراطية وتزداد فيه الفجوة التي ستقود الدولة إلى أن تكون دولة دكتاتورية، وفق تعبيرهم.

وقال الون بن دافيد المراسل العسكري للقناة “13” الاسرائيلية إن معنى هذا أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يعد قادرا على خوض أي حرب في الوقت الراهن.

وفي وقت سابق، أشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن نحو 500 طيار احتياط إسرائيلي يستعدون للإعلان، خلال الساعات المقبلة.

ولا توجد إحصاءات رسمية معلنة لعدد الطيارين الاحتياط في إسرائيل.

وأشارت القناة “12” الإسرائيلية إلى أن الـ500 طيار هم من بين الـ1140 الذين أعلنوا عن قرارهم اليوم.

وذكرت هيئة البث: “حتى اليوم الجمعة، أعلن حوالي 100 طيار من الاحتياط عن وقف الانخراط في التطوع، إضافة إلى حوالي 160 ضابطًا في مقر القيادة الجوية، بما في ذلك ضباط في مناصب رفيعة جدًا في الصف العملياتي”.

أيام “الخراب”

وكان سياسيون إسرائيليون، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قد وجّه خلال الأيام الماضية انتقادات ضد الطيارين الذين أعلنوا نيتهم وقف الخدمة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المعارضة رفضت مقترحات عديدة قدمها الائتلاف الحكومي بشأن التعديلات القضائية، واتهمها بالسعي لإسقاط الحكومة.

وأكد نتنياهو على أن دعوات وقف الخدمة العسكرية غير ديمقراطية وتمس بأمن إسرائيل.

وأضاف نتنياهو “تحوم حولنا أيام الخراب، فبعد أن بنينا دولة يهودية ديمقراطية ذات جيش قوي، الآن توجد بيننا خلافات”.

عاجل | نتنياهو: رفض الخدمة في الجيش يهدد الأمن والديمقراطية في #إسرائيل

• إسرائيل دولة ديمقراطية وأطمح للوصول إلى قدر أكبر من التوافق بشأن التعديلات القضائية

• بنينا دولة قوية ولا نريد أن يتضرر الجيش — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) July 20, 2023

بدروه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن التهديدات بوقف الخدمة العسكرية لإجبار الحكومة على تغيير أساليبها تقوض أسس الديمقراطية وتضر بشدة بأمن المواطنين الإسرائيليين.

أما وزير المالية فقال إن دولة ستخضع لتهديدات الجنرالات سوف تحكم بيد طغمة عسكرية؛ حسب تعبيره.

من جهته، هاجم يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس الحكومة نتنياهو واتهمه بأنه يكذب ويقود الدولة والجيش نحو التفكك وأن حكومته المتطرفة هي المسؤولة عن الشرخ المجتمعي والمساس بأمن إسرائيل.





وأمس الخميس، حذّر تومر بار قائد سلاح الجو الإسرائيلي من أن “الأقاويل اللاذعة تجاه الجيش تمس التماسك في صفوفه”.

ونقلت هيئة البث عن بار، قوله إن “نموذج الخدمة في سلاح الجو يعمل بشكل ممتاز منذ 75 عامًا”.

وأضاف “هذا النموذج يعزز المظلة الجوية التي هي بمثابة أمن لمواطنينا، وإذا واصلنا إلحاق الضرر بها، فسوف يستغرق الأمر سنوات للتغلب على أضرارها”.

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من 28 أسبوعًا موجة من الاحتجاجات دون أي مؤشرات على تراجع الحكومة عن مشاريع القوانين.