أعراض جلطة.. جبهة الخلاص: تدهور كبير في الحالة الصحية لجوهر بن مبارك

أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس، الجمعة، عن تعرّض المعارض جوهر بن مبارك في السجن، لعارض صحّيّ خطير تمثّل في أعراض جلطة.

وعبّرت الهيئة وفق بيان لجبهة الخلاص الوطني، عن استهجانها لتعمّد إدارة السجن المماطلة في التدخّل الصحي، رغم قرع جرس استدعاء الحراس لمدة ساعة ونصف الساعة تقريبًا.

واعتبرت أن المماطلة “دليل قاطع على زيف ادعاءات الإدارة بأن كاميرا المراقبة المركّزة في غرف إيقاف المساجين السياسيين قد وُضعت لحمايتهم من الاعتداءات المحتملة، ولإسعافهم بشكل عاجل عند أيّ طارئ صحي”.

وطالبت هيئة الدّفاع كلًا من الهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة سجن المرناقيّة بالقيام بالفحوصات والتّحاليل التي تتطلّبها الحالة الصّحيّة لجوهر بن مبارك، وتحمّلهما المسؤوليّة الكاملة عن تبعات أيّ تقصير أو إهمال.

وذكرت الهيئة أن “تتالي حالات تدهور صحة القادة السياسيين المعتقلين ظُلمًا (رضا بلحاج وعصام الشابّي وجوهر بن مبارك) يعيد للأذهان سياسة الموت البطيء التي جرى اعتمادها قبل الثورة”.

وجدّدت دعوتها لـ”الإفراج الفوري عن جميع المساجين السياسيين المعتقلين ظلمًا على خلفية معارضتهم السلطة القائمة”.

يذكر أنه منذ 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

وشدد سعيّد مرارًا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.