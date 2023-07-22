أمريكا تشغّل أول سفينة حربية في ميناء أجنبي (فيديو)

قامت الولايات المتحدة بتشغيل سفينة حربية في سيدني بأستراليا اليوم السبت، وهي المرة الأولى التي تنضم فيها سفينة تابعة للبحرية الأمريكية للخدمة في ميناء أجنبي.

تأتي الخطوة في إطار سعي البلدين إلى تعزيز علاقاتهما العسكرية ردًا على توسع الصين في المنطقة.

وتم تشغيل السفينة القتالية الساحلية، التي سميت على اسم سفينة البحرية الملكية الأسترالية التي غرقت أثناء دعم عمليات الإنزال البحرية الأمريكية في جوادالكانال عام 1942، في حفل أقيم في قاعدة بحرية أسترالية في ميناء سيدني، وانضمت رسميًا إلى الأسطول النشط للبحرية الأمريكية.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس في بيان “يمكن للأستراليين أن يفخروا بأن هذه السفينة، التي صممتها شركة محلية في ولاية أستراليا الغربية وسميت تيمنا (بالسفينة) إتش إم إيه إس كانبيرا (HMAS Canberra)، يجري تشغيلها هنا لأول مرة في تاريخ البحرية الأمريكية”.

وأضاف أن تشغيل السفينة الأمريكية في المياه الأسترالية يعكس “التزامنا المشترك بدعم النظام القائم على القواعد”.

Terrific to be onboard HMAS Canberra for the opening ceremony of #TalismanSabre2023 yesterday, Australia’s largest bilateral military exercise with the US. #YourADF is also honoured to host partner nations from the Pacific family #TS23 pic.twitter.com/zBtEG3OyEo — Pat Conroy MP (@PatConroy1) July 22, 2023

يأتي الاحتفال بينما تنظم تدريبات تاليسمان سابر العسكرية التي تُجرى كل سنتين بين الولايات المتحدة وأستراليا، والتي يُنظر إليها على أنها استعراض للقوة والوحدة إذ تعزز الصين بشكل متزايد قوتها في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وتشمل التدريبات، التي تجري في مواقع مختلفة في عموم أستراليا على مدار أسبوعين، محاكاة لقتال بري وجوي، بالإضافة إلى عمليات إنزال برمائي.

وبالإضافة إلى أستراليا والولايات المتحدة، تشارك قوات من كندا وفيجي وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا واليابان ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وكوريا الجنوبية وتونجا وبريطانيا.

وفي إطار التدريبات، أطلقت قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية اليوم صاروخا مضادا للسفن قبالة الساحل الشرقي لأستراليا في خليج جيرفيس، على بعد حوالي 195 كيلومترًا من جنوب سيدني.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية إن التدريبات “تشكل المرة الأولى التي تجري فيها قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية اختبارًا للقدرات في أستراليا”.

كما تشارك ألمانيا للمرة الأولى، إذ أرسلت 210 من قوات المظلات ومشاة البحرية، في إطار تعزيز الدولة الأوربية لوجودها في المنطقة.