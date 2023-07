أمريكا تشغّل أول سفينة حربية في ميناء أجنبي (فيديو)

قامت الولايات المتحدة بتشغيل سفينة حربية في سيدني بأستراليا اليوم السبت، وهي المرة الأولى التي تنضم فيها سفينة تابعة للبحرية الأمريكية للخدمة في ميناء أجنبي.

تأتي الخطوة في إطار سعي البلدين إلى تعزيز علاقاتهما العسكرية ردًا على توسع الصين في المنطقة.

وتم تشغيل السفينة القتالية الساحلية، التي سميت على اسم سفينة البحرية الملكية الأسترالية التي غرقت أثناء دعم عمليات الإنزال البحرية الأمريكية في جوادالكانال عام 1942، في حفل أقيم في قاعدة بحرية أسترالية في ميناء سيدني، وانضمت رسميًا إلى الأسطول النشط للبحرية الأمريكية.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس في بيان “يمكن للأستراليين أن يفخروا بأن هذه السفينة، التي صممتها شركة محلية في ولاية أستراليا الغربية وسميت تيمنا (بالسفينة) إتش إم إيه إس كانبيرا (HMAS Canberra)، يجري تشغيلها هنا لأول مرة في تاريخ البحرية الأمريكية”.

وأضاف أن تشغيل السفينة الأمريكية في المياه الأسترالية يعكس “التزامنا المشترك بدعم النظام القائم على القواعد”.

