اتهمت كييف باستخدام قنابل عنقودية.. موسكو تحمل الغرب مسؤولية مقتل صحفي روسي وتتوعد بالرد

قُتل مراسل عسكري روسي وأصيب 3 آخرون في أوكرانيا، اليوم السبت، في واقعة قالت وزارة الدفاع الروسية إنها هجوم أوكراني باستخدام قنابل عنقودية، مما أثار غضب موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الصحفيين الروس المصابين جرى نقلهم من ساحة المعركة بعد تعرضهم لإطلاق نار في منطقة زابوريجيا جنوبي شرق أوكرانيا. وذكرت الوزارة أن الصحفي القتيل يدعى روستيسلاف غورافليف وكان يعمل مراسلا في وكالة الإعلام الروسية.

وتلقت أوكرانيا قنابل عنقودية من الولايات المتحدة هذا الشهر. وتحظر دول عديدة استخدامها بسبب خطرها المحتمل على المدنيين إذ تؤدي لسقوط شظايا على مساحة واسعة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان “كل شيء يشير إلى أن الهجوم على مجموعة الصحفيين لم يتم بالصدفة”.

وأضافت أن “الصحفيين كانوا يجمعون مواد لتقرير عن قصف مسلحي نظام كييف لتجمعات في منطقة زابوريجيا بذخائر عنقودية محظورة في العديد من دول العالم”.

وقالت الوزارة إن “مرتكبي المذبحة الوحشية (التي ذهب ضحيتها) الصحفي الروسي سينالون حتما العقوبة التي يستحقونها. أولئك الذين قدموا الذخائر العنقودية إلى من يحمونهم في كييف سيشتركون أيضا في تحمل المسؤولية الكاملة”.

ونددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بما وصفته بأنه “إرهاب إجرامي” من جانب أوكرانيا وقالت من دون تقديم أدلة، إن الهجوم بدا متعمدا.

وتجاهلت ردود الفعل هذه استخدام روسيا للقنابل العنقودية في الحرب والذي وثقته جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة. ففي مايو/أيار الماضي، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان إن القوات الروسية استخدمت تلك الأسلحة في هجمات تسببت في سقوط مئات المدنيين وألحقت أضرارا بالمنازل والمستشفيات والمدارس.

والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن القوات الأوكرانية تستخدم الذخائر العنقودية بشكل مناسب وفعال ضد التشكيلات الروسية.

في هذه الأثناء، أصيب المصور الأوكراني يفغين شيلكو الذي كان يصور مع فريق “دويتشه فيله” تحقيقًا على بعد 23 كيلومترا من خط الجبهة على الجانب الأوكراني “بشظايا قنابل عنقودية روسية”، بحسب القناة التلفزيونية التي أضافت في بيان أن جنديًا أوكرانيًا قتل “وأصيب آخرون بجروح خطيرة” في القصف.

