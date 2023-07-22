استئناف المرور على جسر القرم وزيلينسكي يعدّه هدفا عسكريا مشروعا

ذكرت قناة رسمية على تليغرام أنه تم استئناف حركة المرور على الجسر البري الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، وذلك بعد حظر المرور عليه مدة وجيزة اليوم السبت.

وكان المرور على الجسر قد أُوقف أيضا يوم الاثنين بسبب هجوم أسفر عن مقتل شخصين.

وقال الحاكم الذي عينته روسيا لشبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف إن أوكرانيا حاولت شنّ هجوم بطائرات مسيرة على المنطقة اليوم، وأضاف أن الهجوم استهدف البنية التحتية في منطقة كراسنوفارديسكي بالقرب من مركز شبه الجزيرة.

هدف عسكري

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا “يجلب الحرب وليس السلام”؛ ومن ثم فهو هدف عسكري.

وأدت انفجارات على جسر القرم يوم الاثنين إلى مقتل مدنيَّين وإخراج جزء من الجسر من الخدمة، بعد أن عاد في الآونة الأخيرة إلى العمل بكامل طاقته بعد إصلاح أضرار أوقعها به هجوم مماثل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ورحبت أوكرانيا بهجوم الاثنين، لكن المسؤولين لم يعلنوا مسؤوليتهم عنه، وألقت موسكو باللوم على أوكرانيا.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، وتريد كييف استعادتها في الوقت الذي تقاوم فيه الغزو الروسي الشامل الذي بدأ في فبراير/ شباط من العام الماضي.

Україна здобуде перемогу над ворогом. Тому що правда на нашому боці, наші сім’ї на нашому боці, наші діти, яких ми любимо. Це життя. Тому життя на нашому боці. І я впевнений, що світ із його єдністю також на нашому боці. І тому я впевнений, що ми переможемо. Взяв онлайн-участь у… pic.twitter.com/iGsFzzSRup — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2023

وقال زيلينسكي، في حديثه عبر دائرة تلفزيونية إلى مؤتمر آسبن الأمني ​​في الولايات المتحدة، إن الجسر البري وخط السكك الحديدية، اللذين بنتهما روسيا ودخلا الخدمة عام 2018، “لم يكونا مجرد طريق لوجستي”.

وأضاف في تصريحات نقلها مترجم “هذا هو الطريق الذي يستخدم لتغذية الحرب بالذخيرة ويتم ذلك بشكل يومي. وهو يسلح شبه جزيرة القرم”.

وتابع “بالنسبة لنا، من المفهوم أن هذه منشأة للعدو مبنية خارج القوانين الدولية وجميع القواعد المعمول بها. لذلك، من المفهوم أن هذا هدف لنا. والهدف الذي يجلب الحرب، وليس السلام، يجب تحييده”.

وردًّا على أحد الأسئلة، نفى زيلينسكي أي صلة بين الهجوم وانسحاب روسيا هذا الأسبوع من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية. وقال إن روسيا عرقلت تشغيل ممر الحبوب منذ البداية.

وذكر زيلينسكي أن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره للجيش الأوكراني، والذي بدأ الشهر الماضي، استغرق بعض الوقت للاستعداد لأن قوات الاحتلال الروسية أقامت عدة خطوط دفاعية ونشرت ألغامًا على نطاق واسع في الأراضي الأوكرانية. وأضاف “أوكرانيا لا تتراجع. إنها تحرر أراضيها تدريجيا، وهو أمر مهم للغاية”.