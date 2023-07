انفجارات في القرم وروسيا تتهم أوكرانيا بإطلاق ذخائر عنقودية على قرية حدودية

قال سيرغي أكسيونوف حاكم القرم إن هجومًا بطائرة مسيّرة شنته أوكرانيا أدى إلى انفجار مخزن ذخيرة في شبه الجزيرة. كما اتهم حاكم روسي، كييف بإطلاق ذخائر عنقودية على قرية حدودية.

وقال أكسيونوف عبر تطبيق تليغرام اليوم السبت “نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة معادية على مقاطعة كراسنوغفارديسكي، حصل انفجار في مخزن ذخيرة”.

وأضاف “تم اتخاذ القرار بإجلاء الناس في نطاق 5 كيلومترات”، مؤكدًا أنه “بهدف تقليل المخاطر، تم اتخاذ القرار أيضًا بتعليق حركة القطارات على السكك الحديد في القرم”.

The Gauleiter of Crimea announced the drone raid on infrastructure facilities in the Krasnogvardiy district! pic.twitter.com/aumWntAOeg

