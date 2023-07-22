انفجارات في القرم وروسيا تتهم أوكرانيا بإطلاق ذخائر عنقودية على قرية حدودية

قال سيرغي أكسيونوف حاكم القرم إن هجومًا بطائرة مسيّرة شنته أوكرانيا أدى إلى انفجار مخزن ذخيرة في شبه الجزيرة. كما اتهم حاكم روسي، كييف بإطلاق ذخائر عنقودية على قرية حدودية.

وقال أكسيونوف عبر تطبيق تليغرام اليوم السبت “نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة معادية على مقاطعة كراسنوغفارديسكي، حصل انفجار في مخزن ذخيرة”.

وأضاف “تم اتخاذ القرار بإجلاء الناس في نطاق 5 كيلومترات”، مؤكدًا أنه “بهدف تقليل المخاطر، تم اتخاذ القرار أيضًا بتعليق حركة القطارات على السكك الحديد في القرم”.

The Gauleiter of Crimea announced the drone raid on infrastructure facilities in the Krasnogvardiy district! pic.twitter.com/aumWntAOeg — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) July 22, 2023

ذخائر عنقودية

واتُّهمت أوكرانيا كذلك بإطلاق ذخائرعنقودية، أمس الجمعة، على قرية جورافليفكا بمنطقة بيلغورود في غرب روسيا، حسبما قال حاكم المنطقة الماحذية لأوكرانيا، السبت.

وقال الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على تليغرام “في منطقة بلغورود، أطلق (الجيش الأوكراني) 21 قذيفة مدفيعة وثلاث ذخائر عنقودية من راجمة صواريخ على قرية جورافليفكا” الجمعة، لكنه أفاد بعدم سقوط ضحايا أو أضرار.

ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا. وتسلّمت كييف ذخائر عنقودية من واشنطن هذا الشهر، لكنها تعهدت بأن استخدامها سيقتصر على طرد تجمعات الجنود الأعداء.

وتحتوي كل من الذخائر العنقودية على عشرات من القنابل الصغيرة التي تطلق شظاياها على مساحة واسعة، وهي محظورة في العديد من البلدان بسبب الخطر الذي تشكله على المدنيين. وقالت أوكرانيا مرارًا إن استخدام هذه الذخائر سيقتصر على ساحة المعركة.

Ukraine Attacks Village in Russia's Belgorod Region With Cluster Munitionshttps://t.co/ovC5CNqUdL pic.twitter.com/uBasxh4r56 — 🇺🇸 George Grant 🇺🇲 (@GeorgeG13567824) July 22, 2023

جسر القرم

ويأتي ذلك الهجوم بعد 5 أيام من تعرض جسر مضيق كيرتش، وهو الوحيد الذي يربط بين منطقة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، والبر الروسي، لهجوم أوكراني أدى إلى مقتل شخصين.

وأعلنت السلطات الموالية لموسكو اليوم السبت استئناف حركة الآليات على الجسر، بعد تعليقها موقتًا إثر الهجوم. وقالت عبر تلغرام إن “حركة السيارات عبر جسر القرم مغلقة بشكل موقت”، لتعلن بعد نحو عشر دقائق “استئنافها”.

وزادت وتيرة الهجمات على شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود في الأسابيع الأخيرة، تزامنًا مع بدء كييف مطلع يونيو/ حزيران، هجومًا مضادًّا لاستعادة مناطق في شرق أوكرانيا وجنوبها تسيطر عليها القوات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في كلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر أسبن للأمن أمس الجمعة، إن جسر القرم يجب أن يتم شلّ عمله، معتبرًا أن الجسر يساهم في “تزويد شبه جزيرة القرم بالذخيرة”.

ويعد الجسر ممرًّا حيويًّا لنقل الإمدادات إلى الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا منذ بدء الغزو مطلع 2022. ويعرف هذا الجسر باسم جسر كيرتش، ويتألف من طريق للسيارات وسكك حديد للقطارات.

ودشّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2018 هذا الجسر الذي تم تشييده بتكلفة باهظة. وتعتبر كييف الجسر منشأة “معادية” يخالف بناؤها القانون الدولي.