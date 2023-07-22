السودان.. قتلى مع تجدد الاشتباكات العنيفة وتبادل الاتهامات بين الجيش والدعم السريع (فيديو)

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، صباح اليوم السبت، في العاصمة الخرطوم ومدينتي نيالا والأبيّض، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن مصادر محلية أن سلاح الطيران التابع للجيش يقصف بكثافة تجمعات عسكرية للدعم السريع في منطقة جياد وقرية المسعودية جنوبي الخرطوم.

وبحسب شهود عيان، أسفر القصف عن تدمير عدد من المدرعات وسيارات الدفع الرباعي التابعة للدعم السريع في مشروع زراعي بالمنطقة. وأفاد المراسل باستمرار القصف في مناطق متفرقة جنوب الخرطوم على امتداد طريق الخرطوم مدني السريع.

ضحايا في شمال كردفان

وقالت لجنة أطباء السودان في بيان، إن 4 مدنيين قتلوا وأصيب 45 آخرون بمدينة الأبيّض بولاية شمال كردفان في غرب البلاد جراء قصف مدفعي متبادل بين الجيش والدعم السريع أمس الجمعة.

وجددت لجنة الأطباء في السودان إدانتها لاندلاع الحرب في ولايات البلاد المختلفة، ودعت إلى إيقاف الحرب فورًا وحماية المدنيين.

وأشارت لجنة الأطباء إلى سقوط قذيفة في ساحة مستشفى الأبيّض التعليمي قرب مركز غسيل الكلى، وقذائف أخرى بمحيط مستشفى الضمان ومستشفى النساء والتوليد والمستشفى الكويتي.

16 قتيلا بجنوب دارفور

من جانبها قالت هيئة محامي دارفور في بيان اليوم السبت، إن 16 مدنيًّا قُتلوا بمدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور بسبب سقوط مقذوفات على منازل المواطنين جراء معارك بين الجيش والدعم السريع.

وأشارت الهيئة إلى أن مدينة نيالا شهدت أمس الجمعة على نطاق واسع سقوط مقذوفات (دانات) الجيش والدعم السريع جراء قصف متبادل بين الطرفين وسط الأحياء السكنية بالمدينة.

وحذّرت هيئة محامي دارفور مما وصفته بتوسع ظاهرة الانفلاتات الأمنية بمدينة نيالا، الذي أدى إلى إخلاء أحياء وسط المدينة ونزوح سكانها إلى جنوبي المدينة.

مستشار قائد قوات الدعم السريع للجزيرة مباشر: قادة النظام البائد يدفعون بقادة الجيش للاستمرار في الحرب #المسائية #السودان pic.twitter.com/wZue1febv8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 21, 2023

تبادل اتهامات

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله في تصريح للإعلام العسكري للجيش، إن “مليشيا” الدعم السريع بدأت في استخدام الأطفال دون الـ15 عامًا في عملياتها العدائية في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني، حسب تعبيره.

واتهم المتحدث باسم الجيش، قوات الدعم السريع باستقطاب من وصفهم بـ”المجرمين والهاربين” من السجون كمقاتلين لتنفيذ “عمليات إجرامية مصاحبة”. وأشار إلى أن القوات المسلحة مستمرة في توجيه ضربات إلى “العدو” حتى القضاء على كل البؤر التي يتمركز فيها في كافة أنحاء البلاد.

جاء ذلك بعدما اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش، أمس الجمعة، بقصف منازل المدنيين بـ”البراميل المتفجرة”، ووصفت ذلك بأنه “جرائم فظيعة ترقى إلى تصنيفها جرائم حرب” في حق الشعب السوداني.

ويتبادل الجيش والدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي، وارتكاب خروق خلال سلسلة هُدن لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات التي خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.