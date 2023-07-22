سياسة

تركيا.. مقتل عضو بحزب الهدى وإصابة آخر في هجوم بالسكاكين على مقر للحزب واعتقال المهاجم

أمين عام حزب الهدى بولاية أضنة التركية ساكيت بيشجين (مواقع التواصل)
22/7/2023

أعلن حزب الهدى التركي مقتل أمين عام فرعه بولاية أضنة، وإصابة رئيس الفرع في هجوم بالسكين عليهم داخل مقر رئاسة الحزب بولاية أضنة.

وأكد وزير الداخلية التركي علي يارلي كايا في تغريدة عبر حسابه على تويتر اعتقال المهاجم، وفتح تحقيق في الحادث.

وقال كايا “اليوم، حوالي الساعة 17.40، تم تنفيذ هجوم بسكين على مبنى رئاسة مقاطعة حزب الهدى بولاية أضنة من قبل شخص يدعى أ.س”.

وتمنى كايا “الشفاء العاجل لرئيس الحزب بأضنة، صالح دمير، الذي أصيب في الهجوم”، وترحم على أمين عام الفرع ساكيت بيشجين، الذي فقد حياته.

وأوضح أنه تم القبض على الجاني واحتجازه.

يشار إلى أن حزب الهدى هو أحد أحزاب “تحالف الجمهور”، وشارك في الانتخابات البرلمانية ضمن قوائم حزب العدالة والتنمية الحاكم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي