تركيا.. مقتل عضو بحزب الهدى وإصابة آخر في هجوم بالسكاكين على مقر للحزب واعتقال المهاجم

أعلن حزب الهدى التركي مقتل أمين عام فرعه بولاية أضنة، وإصابة رئيس الفرع في هجوم بالسكين عليهم داخل مقر رئاسة الحزب بولاية أضنة.

Adana İl Başkanlığımıza alçakça saldırı! İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu. Haince saldırıda vefat eden… pic.twitter.com/wdjWDF9V1B — HÜDA PAR (@HurDavaPartisi) July 22, 2023

وأكد وزير الداخلية التركي علي يارلي كايا في تغريدة عبر حسابه على تويتر اعتقال المهاجم، وفتح تحقيق في الحادث.

وقال كايا “اليوم، حوالي الساعة 17.40، تم تنفيذ هجوم بسكين على مبنى رئاسة مقاطعة حزب الهدى بولاية أضنة من قبل شخص يدعى أ.س”.

Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına A. S. isimli şahıs tarafından bıçaklı bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Sayın Salih Demir’e acil şifalar, saldırıda hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin’e Allah’tan… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 22, 2023

وتمنى كايا “الشفاء العاجل لرئيس الحزب بأضنة، صالح دمير، الذي أصيب في الهجوم”، وترحم على أمين عام الفرع ساكيت بيشجين، الذي فقد حياته.

SON DAKİKA: HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına saldırı! İl başkanı Salih Demir ağır yaralı, İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin vefat etti. pic.twitter.com/GO2GEui8oM — Selâmi Haktan (@slmhktn) July 22, 2023

وأوضح أنه تم القبض على الجاني واحتجازه.

يشار إلى أن حزب الهدى هو أحد أحزاب “تحالف الجمهور”، وشارك في الانتخابات البرلمانية ضمن قوائم حزب العدالة والتنمية الحاكم.