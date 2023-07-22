شرطة تعز تعلن القبض على منفذي جريمة اغتيال الموظف الأممي مؤيد حميدي

أعلنت الشرطة اليمنية، اليوم السبت، القبض على منفذي جريمة اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي الأردني مؤيد حميدي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال بيان صادر عن شرطة محافظة تعز عبر فيسبوك “إن الأجهزة الأمنية بتعز تضبط المنفذين المباشرين وأكثر من 10 آخرين مشاركين في جريمة اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي في مدينة التربة جنوبي المحافظة”.

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل إضافية حول هوية الموقوفين ولا كيفية القبض عليهم.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قد أعلن مساء أمس الجمعة تحديد هوية منفذي الهجوم، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقالت الوكالة إن العليمي وجّه خلال اتصال هاتفي بمحافظ تعز نبيل شمسان، بملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة بتنفيذ اعتداء مسلح أسفر عن مقتل موظف أممي وجرح آخرين (لم يذكر عددهم) في مدينة التربة جنوبي المحافظة.

ناطق الاعلام الامني اسامة الشرعبي يؤكد قيام الاجهزة الأمنية في مدينة تعز القاء القبض على منفذي جريمة أغتيال مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي @WFPYemen مؤيد حميدي بالإضافة إلي 10 أخرين مشتبه في انتمائهم للخلية المنفذة#YemenCantWait pic.twitter.com/MJeDfOfTJo — Riyadh Aldubai رياض الدبعي (@RiyadhAldubai) July 22, 2023

وأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان مساء أمس الجمعة مقتل أحد موظفيه، برصاص مسلحين مجهولين في مدينة التربة بمحافظة تعز.

وقالت مصادر إن مسلحًا يستقل دراجة نارية أطلق وابلًا من الرصاص على حميدي لدى خروجه من أحد المطاعم.

وأظهرت لقطات مصورة اللحظات الأولى عقب مقتله حيث كان مضرجًا بدمائه أثناء نقله من مكان الحادث.

وهذا هو ثاني موظف دولي يقتل في محافظة تعز منذ إبريل/ نيسان 2018 عندما قتل موظف لبناني يعمل في الصليب الأحمر بنيران مسلحين مجهولين في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز.

ويتقاسم الجيش اليمني والحوثيون السيطرة على تعز، وتتهم منظمات حقوقية إنسانية الجماعة بفرض حصار على مدينة تعز عاصمة المحافظة منذ اندلاع النزاع في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان هناك، وهو أمر تنفيه الجماعة.

ويشهد اليمن منذ 9 أعوام حربًا بين القوات الحكومية بدعم من تحالف عسكري بقيادة الجارة السعودية، وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران؛ مما خلّف أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد للاقتصاد.