عشرات الآلاف ‬يتظاهرون في إسرائيل قبل التصويت على التعديلات القضائية (فيديو)

شارك عشرات آلاف الإسرائيليين، السبت، في التظاهرات المنددة بخطة التعديلات القضائية، المثيرة للجدل والتي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) أنه “وللأسبوع الـ29، شارك عشرات آلاف الإسرائيليين عند 150 تجمعا في أنحاء البلاد شمالها ووسطها وجنوبها، ضد خطة التشريعات القضائية”.

وتظاهر الإسرائيليون الذين جاؤوا من كافة أنحاء البلاد أمام مبنى الكنيست بمدينة القدس، بحسب المصدر ذاته.

وسار المحتجون في طابور امتد كيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس تحت شمس صيفية حارقة حاملين الأعلام الإسرائيلية ذات اللونين الأزرق والأبيض وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة.

#BREAKING #Israel #MiddleEast An endless column of protesters in Yafa, Israel. The protest continues against Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu and the Government of Israel regarding changes to the judicial system. pic.twitter.com/bBWbwj1O8a — National Independent (@NationalIndNews) July 22, 2023

وأدى مسعى الحكومة لإجراء التعديلات إلى الزج بإسرائيل في واحدة من أسوأ أزماتها السياسية إذ خرجت احتجاجات بأنحاء البلاد مما أضر باقتصادها وأثار قلق حلفائها في الغرب.

والمسيرات مستمرة منذ أيام، مع تخييم المحتجين طوال الليل، وغالبا ما يقابلهم السكان المحليون ليقدموا لهم الطعام والشراب.

ويعتزم المحتجون التجمع أمام البرلمان قبل بدء نقاش الأحد يليه التصويت على مشروع القانون، والذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإبطال ما تعتبره قرارات حكومية أو وزارية “غير معقولة”.

ويقول الائتلاف القومي الديني بزعامة نتنياهو إن مشروع القانون، الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان بحلول الاثنين، ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة لأن المحكمة صارت شديدة التدخل في المجال السياسي.

שבתי לדווח מתל אביב: כאלף מפגינים צועדים על רחוב יגאל אלון לכיוון קפלן pic.twitter.com/NSvNXSM11A — Bar Peleg (@bar_peleg) July 22, 2023

ويقول المعارضون إن التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان وستفتح الباب أمام الفساد وحالات سوء استغلال السلطة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الإسرائيليين يتشككون على نطاق واسع إزاء هذه التعديلات، كما أن واشنطن حثت نتنياهو على السعي للوصول إلى توافق بشأنها.

وأثارت الأزمة انقسامات حتى داخل الجيش، الذي طالما اعتُبر كيانا يجمع مختلف طوائف المجتمع بعيدا عن السياسية، وسط مخاوف إزاء الجاهزية القتالية.

💥Protests are taking place in 150 cities & towns around Israel. This is Haifa. pic.twitter.com/UanDNqrXze — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) July 22, 2023

ونشر العشرات من قادة الأمن السابقين في الجيش والشرطة والموساد، وبعضهم خدم في عهد نتنياهو، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء السبت لإلغاء الاقتراع واستبداله بالتفاوض حول إصلاحات يتم إجراؤها بالتوافق.

وجاء في الرسالة أن “التشريع يسحق تلك الأشياء المشتركة في المجتمع الإسرائيلي ويحدث انقساما بين الناس وداخل الجيش الإسرائيلي ويصيب أمن إسرائيل في مقتل”.

ويقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إنه يسعى جاهدا من أجل التوصل لاتفاقات واسعة ويطالب الأحزاب المعارضة بتقديم تنازلات.