عشرات الآلاف ‬يتظاهرون في إسرائيل قبل التصويت على التعديلات القضائية (فيديو)

شارك عشرات آلاف الإسرائيليين، السبت، في التظاهرات المنددة بخطة التعديلات القضائية، المثيرة للجدل والتي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) أنه “وللأسبوع الـ29، شارك عشرات آلاف الإسرائيليين عند 150 تجمعا في أنحاء البلاد شمالها ووسطها وجنوبها، ضد خطة التشريعات القضائية”.

وتظاهر الإسرائيليون الذين جاؤوا من كافة أنحاء البلاد أمام مبنى الكنيست بمدينة القدس، بحسب المصدر ذاته.

وسار المحتجون في طابور امتد كيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس تحت شمس صيفية حارقة حاملين الأعلام الإسرائيلية ذات اللونين الأزرق والأبيض وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة.

#BREAKING #Israel #MiddleEast An endless column of protesters in Yafa, Israel. The protest continues against Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu and the Government of Israel regarding changes to the judicial system. pic.twitter.com/bBWbwj1O8a

— National Independent (@NationalIndNews) July 22, 2023