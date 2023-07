وثيقة: جنوب إفريقيا كانت ستعتقل بوتين لدى دخوله أراضيها

نشر التحالف الديمقراطي المعارض في جنوب إفريقيا، أمس الجمعة، إفادة خطية من زارة العدل تشير إلى أن الحكومة كانت ستعتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا دخل البلاد.

وبعد أشهر من الغموض، أعلنت جنوب إفريقيا وروسيا هذا الأسبوع أن بوتين لن يسافر لحضور قمة مجموعة بريكس -التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين في جوهانسبرغ- المقرر أن تعقد من 22 إلى 24 أغسطس/ آب المقبل، وإنما سيشارك عبر الفيديو.

🚨BREAKING: SA's National Director for Public Prosecutions received a formal request on 17 July from the SA Government for a warrant to arrest Russian President Vladimir Putin for war crimes, responding to pressure from the DA's court application.https://t.co/gl3812pTxh — Democratic Alliance (@Our_DA) July 21, 2023

وقالت الرئاسة في جنوب إفريقيا الأربعاء الماضي إن الرئيس الروسي لن يحضر قمة مجموعة بريكس، وذلك بناء على “أمر متفق عليه بين الطرفين”.

وأوضحت الرئاسة في بيان أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيمثل روسيا في القمة بدلًا من بوتين.

وواجهت جنوب إفريقيا معضلة في استضافة القمة نظرًا لكونها مطالبة من الناحية النظرية -لأنها عضو في المحكمة الجنائية الدولية- بالقبض على بوتين إذا حضر القمة بسبب اتهامه بارتكاب “جرائم حرب”.

Celebrating another victory for media freedom, open justice and accountability! @MediaMattersZA, (amicus) argues balancing rights of open justice with its limitations. @PresidencyZA Court documents must now be public, on the issue of Mr Putin’s arrest @Dariomilo @Our_DA pic.twitter.com/7ElmSPoTcy — Thandi Smith (@thandismith) July 18, 2023

وقالت رئاسة جنوب إفريقيا إن زعماء البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا سيحضرون القمة.

وقد رفع التحالف الديمقراطي ومنظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان دعوى قضائية في المحكمة العليا في بريتوريا لإجبار الحكومة على اعتقال بوتين إذا دخل البلاد.

Amnesty International South Africa has been admitted as an amicus curiae, friend of the court, in the application for a declaratory order that if Vladimir Putin attends the BRICS Summit in South Africa in August, the South African authorities are obliged to arrest him. pic.twitter.com/RKV9Mmria5 — kristyan benedict (@KreaseChan) July 18, 2023

ووصفت شينيلا محمد المديرة التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في جنوب إفريقيا البيان بأنه “انتصار لسيادة القانون والعدالة الدولية”، ومهم بالنسبة للضحايا في أوكرانيا.

وكانت مذكرة اعتقال دولية قد صدرت ضد بوتين بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في أوكرانيا بسبب الحرب التي شنها هناك قبل نحو 17 شهرًا ولا تزال محتدمة.