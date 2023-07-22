سياسة|روسيا

وثيقة: جنوب إفريقيا كانت ستعتقل بوتين لدى دخوله أراضيها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
22/7/2023-|آخر تحديث: 22/7/202310:42 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشر التحالف الديمقراطي المعارض في جنوب إفريقيا، أمس الجمعة، إفادة خطية من زارة العدل تشير إلى أن الحكومة كانت ستعتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا دخل البلاد.

وبعد أشهر من الغموض، أعلنت جنوب إفريقيا وروسيا هذا الأسبوع أن بوتين لن يسافر لحضور قمة مجموعة بريكس -التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين في جوهانسبرغ- المقرر أن تعقد من 22 إلى 24 أغسطس/ آب المقبل، وإنما سيشارك عبر الفيديو.

وقالت الرئاسة في جنوب إفريقيا الأربعاء الماضي إن الرئيس الروسي لن يحضر قمة مجموعة بريكس، وذلك بناء على “أمر متفق عليه بين الطرفين”.

وأوضحت الرئاسة في بيان أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيمثل روسيا في القمة بدلًا من بوتين.

وواجهت جنوب إفريقيا معضلة في استضافة القمة نظرًا لكونها مطالبة من الناحية النظرية -لأنها عضو في المحكمة الجنائية الدولية- بالقبض على بوتين إذا حضر القمة بسبب اتهامه بارتكاب “جرائم حرب”.

وقالت رئاسة جنوب إفريقيا إن زعماء البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا سيحضرون القمة.

وقد رفع التحالف الديمقراطي ومنظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان دعوى قضائية في المحكمة العليا في بريتوريا لإجبار الحكومة على اعتقال بوتين إذا دخل البلاد.

ووصفت شينيلا محمد المديرة التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في جنوب إفريقيا البيان بأنه “انتصار لسيادة القانون والعدالة الدولية”، ومهم بالنسبة للضحايا في أوكرانيا.

وكانت مذكرة اعتقال دولية قد صدرت ضد بوتين بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في أوكرانيا بسبب الحرب التي شنها هناك قبل نحو 17 شهرًا ولا تزال محتدمة.

المصدر : وكالات