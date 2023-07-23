اصطدم قاربهم بالصخور.. غرق 6 مهاجرين قبالة ساحل شمال المغرب

لقي 6 مهاجرين غير نظاميين حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة ساحل في شمال المغرب خلال محاولتهم العبور إلى إسبانيا.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية أن القارب اصطدم بالصخور مما أدى إلى غرق 6 أشخاص، مشيرة إلى أن 48 نجوا من الحادث، وقالت إن السلطات بدأت عمليات بحث.

وقالت السلطات إن نحو 54 مهاجرًا غير نظامي -بينهم مواطن تونسي- حاولوا السباحة للوصول إلى قارب الهجرة من شاطئ في بلدة تقع قرب مدينة الناضور الواقعة قبالة إسبانيا.

وكشفت أن الظروف الجوية السيئة في البحر الأبيض المتوسط وارتفاع الأمواج، وعجز المهرب عن المناورة بعد جنوح مركبه نحو صخور، أسفر عن غرق 6 مهاجرين، فيما تمكن 48 آخرون من العودة إلى الشاطئ.

وبحسب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور، فإن المهاجرين الستة المتوفين هم مغاربة، في حين لم تؤكد السلطات جنسية الضحايا.

وفي السياق، وصلت مجموعة أخرى من المهاجرين مكونة من 40 شابًا من مدينة الناضور، إلى الساحل الإسباني أمس السبت، حسبما ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر صفحتها على فيسبوك.





وغالبًا تتم الهجرة من السواحل الشمالية للمغرب على متن قوارب مطاط عالية السرعة، كما يبحر المهاجرون في قوارب متداعية وزوارق وزلاجات نفاثة وحتى سباحة.

ويعد المغرب أحد نقاط عبور المهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط، وخاصة نحو إسبانيا، لقربه الجغرافي من القارة الأوربية.

وتزايدت محاولات الهجرة من سواحل شمال غرب إفريقيا وسواحل المغرب والصحراء الغربية إلى أوربا منذ بداية يونيو/ حزيران.





وأعلنت البحرية المغربية هذا الأسبوع أنها أنقذت نحو 900 مهاجر غير نظامي خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو/ تموز، معظمهم من دول في جنوب الصحراء.

وتبلغ منظمات غير حكومية بانتظام عن غرق مراكب هجرة في المياه المغربية والإسبانية والدولية، وقالت السلطات المغربية إنها أحبطت 26 ألف محاولة هجرة غير نظامية في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.