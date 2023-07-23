اليمن.. اعتقال 23 شخصا إثر مقتل موظف أممي في تعز

نقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني في شرطة محافظة تعز قوله إن عدد المعتقلين بحادثة قتل موظف أممي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن ارتفع إلى 23 شخصًا.

والسبت، قالت شرطة محافظة تعز، في بيان مقتضب، على فيسبوك، إن “الأجهزة الأمنية في تعز ضبطت المنفذين المباشرين، وأكثر من 10 آخرين مشاركين في جريمة اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي في مدينة التربة جنوبي المحافظة (تعز)”.

وأفاد المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه بأن “الأجهزة الأمنية باشرت حملة أمنية لتعقب الجناة المباشرين، وعناصر أخرى على صلة بالواقعة في عدد من المناطق المحيطة بمدينة التربة جنوبي المحافظة”.

وأضاف “الحملة تمكنت (حتى الآن) من ضبط 23 متهمًا على ذمة الحادثة، وإيداعهم الحجز تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم” دون مزيد من التفاصيل.

وكانت قوات الأمن في تعز قد حرّكت حملة مشتركة مكوّنة من قوات الأمن الخاصة، والشرطة العسكرية، والأمن العام، والنجدة إلى جانب جنود من اللواء رابع مشاة جبلي، للبحث عن المتورطين في عملية الاغتيال.

والجمعة الماضية، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان، مقتل أحد موظفيه أردني الجنسية، برصاص مسلحين مجهولين في مدينة التربة بمحافظة تعز”.

وقبلها بساعات، قال مصدر أمني يمني إن “مسلحًا على متن دراجة نارية أطلق النار على موظف في برنامج الأغذية العالمي أثناء خروجه من أحد المطاعم بمدينة التربة جنوب تعز، ما أدى إلى مقتله”.

وقوبلت الحادثة بإدانات محلية ودولية واسعة.

ويتقاسم الجيش اليمني والحوثيون السيطرة على محافظة تعز، وتتهم منظمات حقوقية إنسانية جماعة الحوثي بفرض حصار على مركز المحافظة (يحمل الاسم نفسه) منذ اندلاع النزاع في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان، الأمر الذي تنفيه الجماعة.