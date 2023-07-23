بلينكن: أوكرانيا استعادت 50% من أراضيها.. وبوتين يصف هجوم كييف المضاد بالفاشل (فيديو)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أوكرانيا استعادت نصف الأراضي التي استولت عليها روسيا منذ بداية الحرب، لكن كييف تواجه “معركة صعبة للغاية” لاستعادة المزيد من الأراضي.

وأضاف في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.إن.إن) اليوم الأحد “ما زلنا إلى حد ما في الأيام الأولى من الهجوم المضاد. الأمر صعب. لن ينتهي خلال أسبوع أو أسبوعين. نظن أنه سيستمر شهورا عدة“.

وبدأت الآمال تتلاشى في أن تتمكن أوكرانيا سريعًا من إخراج القوات الروسية من أراضيها في أعقاب الهجوم المضاد الذي بدأته في الصيف نظرًا للصعوبات التي تواجهها قواتها في اختراق المواقع الروسية المحصنة بشدة في جنوب البلاد وشرقها.

ونُقل عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أواخر الشهر الماضي قوله إن التقدم في مواجهة القوات الروسية “أبطأ مما هو منشود”، لكن كييف لن تسرع وتيرته تحت الضغوط.

“مني بالفشل”

في السياق، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية “مُني بالفشل”، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء محلية.

وأفادت وكالة “تاس” أنّ لوكاشنكو توجه إلى بوتين بالقول “لا يوجد هجوم مضاد”، ليردّ عليه الأخير “ثمة هجوم، لكنه مُني بالفشل”، وذلك في بداية مباحثات من المقرّر أن تمتد يومين في قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبرغ.





وعقد الحليفان لقاءً في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، هو الأول بينهما منذ توسط لوكاشنكو الشهر الماضي لإنهاء تمرد مسلّح لمجموعة فاغنر على القيادة العسكرية الروسية، الذي انتهى باتفاق على انتقال عناصرها إلى بيلاروسيا مقابل وقف الملاحقة في حقهم.

في السياق، أوضح لوكاشينكو لبوتين أن المرتزقة التابعين لـ”فاغنر” المتمركزين في بلاده، يريدون الذهاب إلى دول غربية.

وأضاف “لقد بدأ فاغنر في بعث القلق لدينا، يريدون الذهاب إلى الغرب، يقولون لنقم برحلة إلى وارسو ورزيسزو”.





أوكرانيا تتوعد بالرد

ميدانيًا، توعدت أوكرانيا بـ”الرد” على موسكو بعد شنّها هجومًا ليليًا عنيفًا بالصواريخ على مدينة أوديسا الساحلية أدى إلى مقتل شخصين وتضرر كاتدرائية تاريخية.

وقال زيلينسكي إن الهجمات جاءت “ضد مدن مسالمة وضد مبان سكنية وكاتدرائية”، وأفادت القوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا أطلقت “19 صاروخًا من أنواع مختلفة” منها إسكندر وأونيكس وكاليبير، تمّ اعتراض 9 منها.

وألحق الهجوم أضرارًا بكاتدرائية أوديسا المبنية أساسًا في العام 1794 في ظل حكم الإمبراطورية الروسية التي هُدمت في عهد الزعيم السوفياتي ستالين في العام 1936، وأعيد بناؤها في تسعينيات القرن الماضي إثر انهيار الاتحاد السوفياتي.

وقالت منظمة اليونسكو في بيان إنها مصدومة، وتستنكر بأشد العبارات الهجوم السافر الذي شنته القوات الروسية وأصاب مواقع ثقافية عدة في وسط أوديسا.

وقالت مديرة اليونسكو أودري أزولاي إن الهجوم يشكل “تصعيدًا في أعمال العنف التي تستهدف تراث أوكرانيا الثقافي”.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.