تنديد عربي وإسلامي واسع بحرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك

نددت دول عربية وإسلامية، أمس السبت، بحرق نسخ من القرآن الكريم في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وسط مطالبات بالامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي تجاه احترام الأديان.

وأقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام تسمي نفسها (Danske Patrioter) “الوطنيون الدنماركيون”، على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن الجمعة. وكانت المجموعة قد اعتدت سابقًا على القرآن الكريم والعلم التركي أمام سفارة أنقرة لدى كوبنهاغن.

وأدان متحدث حزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم) عمر جيليك، بشدة إحراق نسخة من القرآن الكريم في كوبنهاغن تحت حماية الشرطة.

وقال جيليك في تغريدة السبت “ندين بشدة الاعتداء الذي نفذته مجموعة معادية للإسلام في الدنمارك ضد كتابنا المقدس القرآن”، معتبرًا ذلك جريمة كراهية واضحة.

وأدانت الخارجية العراقية، السبت، الإساءة إلى القرآن الكريم وعلم بلادها أمام مبنى سفارة بغداد في الدنمارك، مؤكدة أن هذه الأفعال تضع كل الأطراف أمام مواقف حرجة.

وقال متحدث الخارجية أحمد الصحاف، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن وزارة الخارجية تدين بعبارات شديدة ومكررة واقعة الإساءة التي تعرض لها القرآن الكريم وعلم جمهورية العراق أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك.

وفي الأردن، قالت وزارة الخارجية إن حرق نسخ من القرآن الكريم في كوبنهاغن فعل من أفعال الكراهية، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان.

وأضافت في بيان أن تكرار مثل هذه الأفعال والتصرفات العنصرية يتطلب من المجتمع الدولي حشد الجهود للتصدي لها وعدم السماح بها، داعية إلى سن قوانين تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية وتمنعها.

وفي عُمان، أعربت وزارة الخارجية عن استنكار السلطنة الشديد وإدانتها البالغة لقيام متطرفين بحرق وتدنيس نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية ⁧كوبنهاغن.

وناشدت في بيان جميع الدول بتجريم أعمال التحريض على الكراهية والإساءة للأديان والمعتقدات.

من جانبها، أدانت الخارجية السعودية، عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، وآخرها حرق مجموعة متطرفة في الدنمارك نسخة من القرآن الكريم أمام سفارة العراق في كوبنهاغن.

وذكرت في بيان أن المملكة تدين بأشد العبارات هذه الأعمال الداعية للكراهية والعنف بين الأديان، محذرة من تكرار هذه الأعمال المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، والتي تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية كافة.

وأعربت الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام مجموعة من المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في كوبنهاغن، وأكدت أنها خطوة استفزازية جديدة من شأنها تعميق مشاعر الكراهية والتطرف وتسيء لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وطالب البيان الدنمارك بضرورة تحمل مسؤولياتها للوقوف على أسباب هذا الفعل المشين والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه التصرفات غير المسؤولة والممارسات المرفوضة التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين بالشكل الذي يضمن عدم تكرارها.

بدورها، أدانت الخارجية اليمنية، تقاعس السلطات في الدنمارك عن اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتطرفين المسيئين للقرآن الكريم.

وشددت في بيان على أن تكرار هذه الجريمة تجاه مقدسات المسلمين دون مراعاة لمشاعرهم، سينعكس سلبا على الحكومات التي تسمح بالإساءة للمقدسات الإسلامية.

وفي إيران، استدعت وزارة الخارجية سفير الدنمارك، السبت، احتجاجًا على الإساءة إلى القرآن الكريم في كوبنهاغن.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن مجید نیلي أحمد آبادي مساعد وزير الخارجية لشؤون أوربا الغربية، استدعى السفير الدنماركي جيسبر فار، إلى مقر الخارجية، وأبلغه احتجاج طهران الشديد على الإساءة للمصحف الشريف.

وأدان متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في بيان، بشدة واقعة حرق القرآن في الدنمارك، داعيا العالم الإسلامي إلى إبداء موقف موحد ضد الإساءات للمصحف الشريف.

