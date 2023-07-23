تنديد عربي وإسلامي واسع بحرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك

نددت دول عربية وإسلامية، أمس السبت، بحرق نسخ من القرآن الكريم في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وسط مطالبات بالامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي تجاه احترام الأديان.

وأقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام تسمي نفسها (Danske Patrioter) “الوطنيون الدنماركيون”، على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن الجمعة. وكانت المجموعة قد اعتدت سابقًا على القرآن الكريم والعلم التركي أمام سفارة أنقرة لدى كوبنهاغن.

وأدان متحدث حزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم) عمر جيليك، بشدة إحراق نسخة من القرآن الكريم في كوبنهاغن تحت حماية الشرطة.

وقال جيليك في تغريدة السبت “ندين بشدة الاعتداء الذي نفذته مجموعة معادية للإسلام في الدنمارك ضد كتابنا المقدس القرآن”، معتبرًا ذلك جريمة كراهية واضحة.

Danimarka'da İslam düşmanı bir grubun Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz… Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında… — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 22, 2023

العراق

وأدانت الخارجية العراقية، السبت، الإساءة إلى القرآن الكريم وعلم بلادها أمام مبنى سفارة بغداد في الدنمارك، مؤكدة أن هذه الأفعال تضع كل الأطراف أمام مواقف حرجة.

وقال متحدث الخارجية أحمد الصحاف، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن وزارة الخارجية تدين بعبارات شديدة ومكررة واقعة الإساءة التي تعرض لها القرآن الكريم وعلم جمهورية العراق أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك.

إستجابةً للطلب الذي تقدّمَت به وزارة خارجيَّة جُمْهُوريَّة العراق إلى منظمة التعاون الإسلاميّ @oicarabic ولمرتينِ متتاليتين، إثر ما حصل في مملكة #السويد وتلاها في #الدنمارك، من الإساءة #للقرآن_الكريم وإزدراء المقدسات وإستفزاز مشاعر نحو ملياريّ مسلم حول العالم. pic.twitter.com/vZtAgceFbg — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) July 22, 2023

الأردن

وفي الأردن، قالت وزارة الخارجية إن حرق نسخ من القرآن الكريم في كوبنهاغن فعل من أفعال الكراهية، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان.

وأضافت في بيان أن تكرار مثل هذه الأفعال والتصرفات العنصرية يتطلب من المجتمع الدولي حشد الجهود للتصدي لها وعدم السماح بها، داعية إلى سن قوانين تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية وتمنعها.

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين قيام متطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية #كوبنهاغن يوم أمس، فعلاً من أفعال الكراهية، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان. pic.twitter.com/WvyKhgF4uR — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) July 22, 2023

عمان

وفي عُمان، أعربت وزارة الخارجية عن استنكار السلطنة الشديد وإدانتها البالغة لقيام متطرفين بحرق وتدنيس نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية ⁧كوبنهاغن.

وناشدت في بيان جميع الدول بتجريم أعمال التحريض على الكراهية والإساءة للأديان والمعتقدات.

وعبّرت الوزارة عن تقديرها للبيان الصادر من وزارة الخارجية الدنماركية الذي أعرب عن موقف الحكومة الدنماركية بادانة هذا العمل الغاشم، وجددت مناشدتها لجميع الدول بتجريم أعمال التحريض على الكراهية والإساءة للأديان والمعتقدات. — وزارة الخارجية (@FMofOman) July 22, 2023

السعودية

من جانبها، أدانت الخارجية السعودية، عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، وآخرها حرق مجموعة متطرفة في الدنمارك نسخة من القرآن الكريم أمام سفارة العراق في كوبنهاغن.

وذكرت في بيان أن المملكة تدين بأشد العبارات هذه الأعمال الداعية للكراهية والعنف بين الأديان، محذرة من تكرار هذه الأعمال المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، والتي تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية كافة.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستياء المملكة العربية السعودية الشديدين جراء عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، وآخرها ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك pic.twitter.com/eC8g3sd9aG — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 22, 2023

الكويت

وأعربت الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام مجموعة من المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في كوبنهاغن، وأكدت أنها خطوة استفزازية جديدة من شأنها تعميق مشاعر الكراهية والتطرف وتسيء لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وطالب البيان الدنمارك بضرورة تحمل مسؤولياتها للوقوف على أسباب هذا الفعل المشين والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه التصرفات غير المسؤولة والممارسات المرفوضة التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين بالشكل الذي يضمن عدم تكرارها.

بيان| #وزارة_الخارجية حول إدانة وإستنكار دولة #الكويت الشديدين لقيام مجموعة من المتطرفين بحرق نسخة من #المصحف_الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. البيان كاملاً: https://t.co/Qmln4eJkA8 pic.twitter.com/JsdGVDxd6u — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) July 22, 2023

اليمن

بدورها، أدانت الخارجية اليمنية، تقاعس السلطات في الدنمارك عن اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتطرفين المسيئين للقرآن الكريم.

وشددت في بيان على أن تكرار هذه الجريمة تجاه مقدسات المسلمين دون مراعاة لمشاعرهم، سينعكس سلبا على الحكومات التي تسمح بالإساءة للمقدسات الإسلامية.

اليمن يدين قيام متطرفين بحرق نسخة من للقرآن الكريم في الدنمارك https://t.co/SOE11Wl6cC — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) July 22, 2023

إيران

وفي إيران، استدعت وزارة الخارجية سفير الدنمارك، السبت، احتجاجًا على الإساءة إلى القرآن الكريم في كوبنهاغن.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن مجید نیلي أحمد آبادي مساعد وزير الخارجية لشؤون أوربا الغربية، استدعى السفير الدنماركي جيسبر فار، إلى مقر الخارجية، وأبلغه احتجاج طهران الشديد على الإساءة للمصحف الشريف.

وأدان متحدث الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في بيان، بشدة واقعة حرق القرآن في الدنمارك، داعيا العالم الإسلامي إلى إبداء موقف موحد ضد الإساءات للمصحف الشريف.

⏺️ The #Pakistani foreign minister for his part referred to his attendance at the #UN Human Rights Council meeting after which a resolution was issued. Zardari agreed to the proposal of the Iranian foreign minister for any cooperation. — Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) July 22, 2023

بعثة التعاون الإسلامي

وفي السياق، أدانت البعثة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السبت، حرق نسخ من القرآن الكريم في كوبنهاغن، داعية السلطات الدنماركية إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأكد بيان نشر عبر حساب البعثة على تويتر، أن الدفاع المستمر عن هذه الأعمال المعادية للإسلام والتقاعس لمنعها تحت ذريعة حرية التعبير يغذي بوضوح الإفلات من العقاب في هذا الشأن.

مجلس التعاون الخليجي

من ناحيته، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام متطرفين بحرق وتدنيس نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وأوضح البديوي في بيان، أن استمرار هذه الأفعال الشنيعة والتصرفات غير المسؤولة تعبر عن التطرف وكراهية الأديان، داعيا الدنمارك للتحرك الفوري لمحاسبة المتطرفين وفق القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية التي تحمي وتصون الأديان.

معالي الأمين العام يعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام متطرفين بحرق وتدنيس نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن https://t.co/HpNuYTbX0r#مجلس_التعاون pic.twitter.com/9cNUgWk2LK — مجلس التعاون (@GCCSG) July 22, 2023

“علماء المسلمين”

وتعليقا على الإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية في السويد والدنمارك، دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السبت، الأمم المتحدة للتعاون البناء للوصول إلى ميثاق دولي لمنع ازدراء الأديان.

جاء ذلك في بيان ختامي صدر عقب لقاء عالمي نظمه الاتحاد بمدينة إسطنبول التركية، بالتعاون مع مؤسسات علماء ومنظمات برلمانية وحقوقية وإعلامية.