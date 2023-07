زيلينسكي يتعهد بالرد على هجوم أوديسا والخارجية تعدّه تهديدا للأمن الغذائي العالمي

وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الهجمات الروسية على ميناء أوديسا الأوكراني بأنه الهجوم الأكبر على ميناء رئيسي وحيوي للأمن الغذائي العالمي.

وقال كوليبا، في تغريدة له صباح اليوم الأحد عبر حسابه على تويتر “وابل من الصواريخ الروسية يقتل الناس ويدمر المواقع الشهيرة في أوديسا المحمية من قبل اليونسكو مثل كاتدرائية التجلي”.

وأضاف “الهجوم هو الأكبر على الإطلاق على ميناء رئيسي حيوي للأمن الغذائي العالمي، وهو هجوم على المجتمع العالمي بأسره، وطالب كوليبا جميع الدول والمنظمات بإدانة “جريمة الحرب الوحشية الروسية على أوديسا”.

Barrages of Russian missiles kill people and ruin iconic sites in UNESCO-protected Odesa. The largest-ever attack on a major port vital for world food security is an attack on the entire global community. I urge all states and organisations to condemn this barbaric war crime. pic.twitter.com/8ab27Y0D4A

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023