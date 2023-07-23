زيلينسكي يتعهد بالرد على هجوم أوديسا والخارجية تعدّه تهديدا للأمن الغذائي العالمي

وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الهجمات الروسية على ميناء أوديسا الأوكراني بأنه الهجوم الأكبر على ميناء رئيسي وحيوي للأمن الغذائي العالمي.

وقال كوليبا، في تغريدة له صباح اليوم الأحد عبر حسابه على تويتر “وابل من الصواريخ الروسية يقتل الناس ويدمر المواقع الشهيرة في أوديسا المحمية من قبل اليونسكو مثل كاتدرائية التجلي”.

وأضاف “الهجوم هو الأكبر على الإطلاق على ميناء رئيسي حيوي للأمن الغذائي العالمي، وهو هجوم على المجتمع العالمي بأسره، وطالب كوليبا جميع الدول والمنظمات بإدانة “جريمة الحرب الوحشية الروسية على أوديسا”.

Barrages of Russian missiles kill people and ruin iconic sites in UNESCO-protected Odesa. The largest-ever attack on a major port vital for world food security is an attack on the entire global community. I urge all states and organisations to condemn this barbaric war crime. pic.twitter.com/8ab27Y0D4A — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023

زيلينسكي يتعهد بالرد

وقالت أوكرانيا إن روسيا أطلقت 19 صاروخًا على أوديسا ليل السبت الأحد، وتعهد الرئيس الأوكراني زيلينسكي بـ”الرد” بعد ضربات الروسية على أوديسا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا نفذت موجة جديدة من الهجمات أثناء الليل على ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود اليوم الأحد. وأسفرت الهجمات عن مقتل شخص وإصابة 18 من بينهم 4 أطفال فضلا عن تضرر بنية تحتية سكنية ودينية.

وكتب أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا على تطبيق تليغرام “أوديسا: هجوم ليلي آخر للوحوش”، وأضاف “مع الأسف، قُتل مدني”. وقال إن المعلومات الأولية تظهر أن 14 شخصًا نقلوا إلى المستشفى للعلاج منهم ثلاثة أطفال.

وظلت روسيا تقصف أوديسا وغيره من منشآت تصدير الغذاء الأوكرانية يوميًا تقريبًا على مدى الأسبوع الماضي بعد انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي تتوسط فيه الأمم المتحدة ويسمح بالمرور الآمن لشحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق تليغرام أن روسيا نفذت هجومًا بصواريخ أونيكس عالية الدقة وصواريخ كروز من طراز كاليبر على أوديسا بعد منتصف الليل. ولم يعرف نطاق الهجوم حتى الآن.

وذكرت وكالة “آر بي سي أوكرانيا” للأنباء أن أكبر كنيسة كاثوليكية في المدينة، كاتدرائية سباسو بريوبراجنسكي التي شيدت في عام 1809، تضررت بشدة جراء الهجمات.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي حطامًا داخل مبنى مظلم يبدو مثل الكنيسة شب فيه حريق، ورجلًا حزينًا يسير وهو يكرر “لم تعد الكنيسة موجودة”.

ووصفت موسكو الهجمات بأنها انتقام ردًا على هجوم أوكراني على الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.