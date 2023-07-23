مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في رام الله بحماية قوات الاحتلال (فيديو)

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، على منازل تعود لفلسطينيين في عدد من القرى بالضفة الغربية، حيث هاجوا بالحجارة بيتًا على أطراف شمال رام الله وسط الضفة، ما ألحق به أضرارًا مادية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، مساء السبت، خلال تأمينها لهجوم المستوطنين على منازل المواطنين في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

ونقلت عن مصادر أمنية، قولها إن مجموعة من المستوطنين هاجموا بالحجارة منزل المواطن محمد صالح شريتح في منطقة (حراشة) بالقرية، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهجوم المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وفي السياق، قام مستوطنون إسرائيليون اليوم الأحد، بتجريف أكثر من 15 دونمًا في منطقة خلة طه جنوب غرب الخليل، ونصبوا خيامًا فيها، بحماية قوات الاحتلال.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر، أن مستوطنين في أراضي المواطنين بين قريتي (دير سامت وبيت عوا) جرفوا أراضي تعود ملكيتها إلى عائلة المسالمة ونصبوا خيمتين فيها.

وقالت إن عشرات المستوطنين اعتدوا على رعاة الأغنام وأجبروهم على مغادرة المنطقة تحت تهديد السلاح، مشيرين إلى إصابة مصور صحفي برضوض نتيجة الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال.

ومنذ بداية العام، تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات جيش الاحتلال ومستوطنيه للمدن والبلدات الفلسطينية والاعتداء على سكّانها.