وقفة لعلماء في العراق ومظاهرات في باكستان تنديدا بالإساءة للمصحف الشريف (فيديو)

دشن علماء ومشايخ في العراق، بالإضافة للآلاف في باكستان، وقفتين احتجاجيتين تنديدًا بالإساءة للمصحف الشريف في السويد والدنمارك.

ففي منطقة الكرمة بمحافظة الأنبار في العراق، نظم عشرات المشايخ والعلماء وقفة احتجاجية أمس السبت، مطالبين فيها بضرورة الكف عن الإساءة للدين الإسلامي.

وأعلن العلماء، عبر المتحدث باسمهم، استنكارهم لتدنيس نسخة من المصحف في ستوكهولم وكوبنهاغن، وقالوا “إن هذه العمل المستهجن والمشين لا يعبر سوى عن حقد ضد أمتنا الإسلامية، وكتابها الكريم الذي هو رمزها المقدس”.

وأضاف المتحدث “يتهموننا بالتطرف والعنصرية وهم مصدرها وعنوانها، ومن خلال هذه التجمع، نطالب الحكومة العراقية باتخاذ أشد الإجراءات لمن تسول له نفسه بالإساءة لمشاعر المسلمين، سواء كانوا أفرادًا أو حكومات”.

وطالب العلماء جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بأن “تكون لهم وقفة وكلمة حق، وعدم السكوت لما يمس مشاعر المسلمين”.

وفي باكستان، شهدت مدينة كراتشي مظاهرة ضخمة للتنديد بتكرار الإساءة الذي يتعرض لها المصحف الشريف في الفترة الأخيرة.





وأول أمس الجمعة، أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام، على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في العاصمة كوبنهاغن.

وذكر مراسل الأناضول، أن أعضاء مجموعة تطلق على نفسها “Danske Patrioter” (الوطنيون الدنماركيون) أقدمت، الجمعة، على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام سفارة بغداد في كوبنهاغن، ورفعوا لافتات معادية للإسلام ورددوا شعارات مسيئة له.

يشار إلى أن المجموعة اعتدت سابقًا على القرآن الكريم والعلم التركي أمام سفارة أنقرة لدى كوبنهاغن.

والخميس الماضي، أقدم المدعو سلوان موميكا على تمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد لدى السويد، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه بعد الأولى، أواخر يونيو/حزيران الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.