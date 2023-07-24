إيران تعلن القبض على “خلية صهيونية” كانت تنوي تفجير قبر قاسم سليماني (فيديو)

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية القبض على من أسمتهم “عناصر خلية إرهابية صهيونية كبيرة” وضبط 43 قنبلة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين “تمكنت قوات الأمن من اكتشاف واعتقال أعضاء خلية إرهابية كبيرة كانت تنوي تنفيذ أعمال تخريبية في محافظات طهران وكرمان وإصفهان وكُهجيلويه وبوير أحمد وكردستان ومازندران”.

وأضافت أنها صادرت 43 قنبلة تتمتع “بقدرات تفجيرية عالية” كانت مع أفراد الخلية، في إشارة إلى أن أعضاء الخلية كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات تخريب متعددة في محافظات البلاد.

وأكدت الوزارة أن الخلية التي تم تفكيكها كانت على صلة بـ”بؤر إرهابية” تابعة للموساد الإسرائيلي وتتخذ من دولتي الدنمارك وهولندا مقرا لها، وتتلقى دعما ماليا ولوجستيا من إسرائيل.

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن الواقعة حتى الآن.

🎥 بازداشت اعضای شبکه گسترده تروریستی – صهیونیستی وزارت اطلاعات: اعضای شبکه گسترده تروریستی – صهیونیستی به همراه ۴۳ بمب بازداشت شدند سرشبکه‌ها در دانمارک و هلند اقامت دارند pic.twitter.com/CRFcpnmYZT — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) July 24, 2023

وبحسب الوزارة، فإن “العناصر التي تم اعتقالها كانوا يخططون للقيام بعمليات تخريبية عشية مراسم شهر محرم، من بينها تفجير مرقد قاسم سليماني في مدينة كرمان”، فضلا عن تفجير أعمدة الكهرباء ومحطات الغاز بهدف عرقلة تلبية الاحتياجات المحلية ومنع الصادرات.

وفي 3 يناير/كانون الثاني 2020، اغتال الجيش الأمريكي قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية.

وكشفت الوزارة عن بعض المنازل التي تجمعت فيها الخلية وأنواع الهياكل المعدنية المتفجرة وأنواع العناصر الكيميائية التي بحوزتهم وأجهزة التحكم عن بعد للتحكم في الانفجار من مسافة بعيدة.

وأعلنت مصادرة عددًا من المسدسات وأسلحة صيد وعددًا كبيرًا من الأسلحة البيضاء التي تستخدم خصيصًا في أعمال العنف، بحسب الداخلية الإيرانية.

وأمس الأحد، قُتل 4 من عناصر شرطة المرور جراء “اعتداء إرهابي” استهدفهم في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق إيران، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وفي الثامن من يوليو/تموز الجاري، قُتل شرطي في هجوم على مركز للشرطة في مدينة زاهدان مركز المحافظة، تخلله تبادل لإطلاق نار أدى الى مقتل المهاجمين الأربعة، وفق وسائل الإعلام الرسمية.