الغارديان: مئات الملايين تعود إلى الخزانة البريطانية من مساعدات اللاجئين

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية المخصصة لمساعدة اللاجئين تعود إلى الخزانة البريطانية على شكل ضريبة القيمة المضافة على فواتير تسكين طالبي اللجوء في الفنادق.

وبينما تقول الحكومة إنها تدفع ضريبة القيمة المضافة على فواتير الفنادق لاستيعاب اللاجئين، يرى المنتقدون أنه من السخافة احتساب مدفوعات الفنادق في المملكة المتحدة ضمن المساعدات الدولية، فضلًا عن ارتفاع التكاليف بسبب تراكم قضايا اللجوء.

وقالت سارة تشامبيون، من مجلس التطوير الدولي، إن ما يقلقها هو أن إنفاق المساعدات الرسمية يبدو خارجًا عن السيطرة، ولا يتمتع بالشفافية أو يحقق الهدف المنشود.

وترى الغارديان أن نظام اللجوء البريطاني انهار خلال السنوات الأخيرة، فمنذ عام 2017 ارتفعت طلبات اللجوء بأكثر من 160%، كما ارتفع تراكم الطلبات غير المعالجة بأكثر من 400%.

Hundreds of millions in UK aid returns to Treasury in VAT on asylum hotel bills https://t.co/rTaJUgMfTs — The Guardian (@guardian) July 23, 2023

وتشير الصحيفة إلى أنه نتيجة لذلك تنفق المملكة المتحدة حوالي ملياري جنيه إسترليني سنويًّا لتسكين 37 ألف شخص من طالبي اللجوء أثناء معالجة طلباتهم.

وتوضح الغارديان أن جزءًا كبيرًا من هذا الإنفاق يعود إلى الخزانة نظرًا إلى أن الفنادق تفرض ما يتراوح بين 4 و20% ضريبة للقيمة المضافة بما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني سنويًّا.

ونقلت عن متحدث باسم الحكومة قوله إن المملكة المتحدة تظل مانحًا رئيسيًّا على مستوى العالم، وأن جميع مساعدات التنمية الخارجية تأتي بما يتماشى مع القواعد الدولية وأن الحكومة خصصت 2.5 مليار جنيه إسترليني للمساعدة على تغطية تكاليف دعم اللاجئين.

وأظهرت إحصاءات المكتب الوطني ارتفاع نسبة المهاجرين إلى المملكة المتحدة بنسبة 24%خلال 2022، إذ بلغ عددهم 606 آلاف مهاجر العام الماضي.

ويمثل الأوكرانيون النسبة الكبرى من المهاجرين، وبلغ عددهم 114 ألف شخص منذ بداية الحرب، في حين وصل 52 ألف شخص من هونغ كونغ.