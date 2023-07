الغارديان: مئات الملايين تعود إلى الخزانة البريطانية من مساعدات اللاجئين

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية المخصصة لمساعدة اللاجئين تعود إلى الخزانة البريطانية على شكل ضريبة القيمة المضافة على فواتير تسكين طالبي اللجوء في الفنادق.

وبينما تقول الحكومة إنها تدفع ضريبة القيمة المضافة على فواتير الفنادق لاستيعاب اللاجئين، يرى المنتقدون أنه من السخافة احتساب مدفوعات الفنادق في المملكة المتحدة ضمن المساعدات الدولية، فضلًا عن ارتفاع التكاليف بسبب تراكم قضايا اللجوء.

وقالت سارة تشامبيون، من مجلس التطوير الدولي، إن ما يقلقها هو أن إنفاق المساعدات الرسمية يبدو خارجًا عن السيطرة، ولا يتمتع بالشفافية أو يحقق الهدف المنشود.

وترى الغارديان أن نظام اللجوء البريطاني انهار خلال السنوات الأخيرة، فمنذ عام 2017 ارتفعت طلبات اللجوء بأكثر من 160%، كما ارتفع تراكم الطلبات غير المعالجة بأكثر من 400%.

Hundreds of millions in UK aid returns to Treasury in VAT on asylum hotel bills https://t.co/rTaJUgMfTs

