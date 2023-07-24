الكنيست يقر قانون التعديلات القضائية.. صدامات بين المحتجين والشرطة والمعارضة تهدد بالتصعيد (فيديو)

أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الاثنين، قانون التغييرات القضائية بأغلبية 64 صوتًا، وبدأ الاتحاد العام للعمال بحث الدعوة إلى إضراب عام، في حين تصاعدت الصدامات بين المحتجين والشرطة في محيط الكنيست.

وترفض المعارضة خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعديل قانون القضاء، باعتبار أنه يحد من صلاحيات المحكمة العليا ويوسع نفوذ السلطة التنفيذية، وقد هددت بالتصعيد ومواصلة النضال.

عاجل | الكنيست يقر قانون التغييرات القضائية الذي تقدمت به حكومة نتنياهو ويحد من صلاحيات المحكمة العليا في إبطال قرارات السلطة التنفيذية pic.twitter.com/7WYxgPTsjo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 24, 2023

وقال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد “لن نستسلم ولن يقرر المتطرفون شكل الدولة وسنستأنف أمام المحكمة العليا صباح الغد”، وتابع “لن نتنازل والنضال لم يتوقف لأنه قد بدأ الآن”.

وأضاف “الحكومة تسعى إلى إحداث انقسامات في مجتمعنا وأدعو المتظاهرين إلى الإيمان بأنفسهم وعدم تصديق الكنيست”، وزاد “الراديكاليون في الحكومة لا يعبؤون بالشعب وننتظر قرارات المحكمة العليا”.

אחרי יותר מיממה של דיונים: הכנסת אישרה את צמצום עילת הסבירות ברוב של 64 חברי כנסת >>> https://t.co/ezN6CvpDor@yaara_shapira pic.twitter.com/E8JggOoups — כאן חדשות (@kann_news) July 24, 2023

ووقعت مشادات بين نواب الكنيست خلال جلسة التصويت على تحفظات المعارضة على القانون المثير للجدل.

جاء ذلك بعد الإعلان عن انهيار جهود التسوية بين المعارضة والائتلاف، وإعلان أحزاب المعارضة مقاطعة جلسة التصويت، بحسب هيئة البث الإسرائيلي الرسمية.

وفي وقت سابق، نقلت الهيئة عن لابيد قوله إن جهودًا جمّة بُذلت خلال اليومين الماضيين للتوصل إلى تفاهمات واسعة، لكن يبدو أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع هذه الحكومة يحافظ على الديمقراطية. وأضاف لابيد أن الحكومة تحاول تفكيك الدولة والديمقراطية والأمن ووحدة الشعب وعلاقات إسرائيل الدولية.

אחרי שהכנסת אישרה את החוק לצמצום עילת הסבירות: המפגינים התחילו לצעוד לכיוון ההפגנה המרכזית בקפלן – המשטרה פינתה מפגינים בכוח @SuleimanMas1 @moyshis pic.twitter.com/ybviwIh07K — כאן חדשות (@kann_news) July 24, 2023

الدعوة إلى إضراب عام

وفي أول ردّ على إقرار الكنيست للقانون قال الاتحاد العام للنقابات العمالية (هستدروت) إنه سيعقد اجتماعًا لبحث إمكانية الدعوة إلى إضراب عام بعد التصويت على التعديلات القضائية.

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד יכנס בימים הקרובים את מוסדות ההסתדרות להכרזה על סכסוך עבודה. הוא הודיע לראש הממשלה כי מעתה כל מהלך חד צדדי ייענה בתגובה של ההסתדרות@DanaYarkechy — כאן חדשות (@kann_news) July 24, 2023

ومنذ صباح اليوم، أغلق محتجون جميع مداخل الكنيست، ونقلت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية عن وزير الطاقة يسرائيل كاتس أن المتظاهرين فرضوا حصارًا على الكنيست.

وقد استخدمت الشرطة الإسرائيلية القوة ومركبات رش المياه لتفريق المتظاهرين وأعلنت عن توقيف 19 متظاهرًا في القدس المحتلة.

وتشهد إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة انقلابا على الديمقراطية لكونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.