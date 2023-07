بوتين: اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود “فقد معناه” وسنعوض الصادرات إلى إفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقال نشره الكرملين في وقت مبكر اليوم الاثنين، إن روسيا انسحبت من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، الذي يضمن التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية، لأن الاتفاق فقد معناه.

وكتب بوتين: “استمرار اتفاق الحبوب، فقد معناه”، مؤكدًا أن موسكو ستعوّض الحبوب الأوكرانية الموردة إلى إفريقيا.

وقالت موسكو إنه تم تجاهل شروطها لتمديد الاتفاق، وانسحبت الأسبوع الماضي من الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا قبل عام بتصدير الحبوب من موانئها المطلة على البحر الأسود، على الرغم من الحرب؛ لتجنّب أزمة غذاء عالمية.

ومع ذلك، فإن المطالب الرئيسية التي قدمها بوتين الأسبوع الماضي لعودة روسيا إلى الاتفاق، لم تشِر بشكل مباشر إلى الأغراض الإنسانية.

Putin: Grain Deal Used to Enrich US & Europe, Lost Its Meaning https://t.co/AmB9L1GQs0

— Subash Chandra Bose (@inderjeeth) July 24, 2023