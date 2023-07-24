بوتين: اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود “فقد معناه” وسنعوض الصادرات إلى إفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقال نشره الكرملين في وقت مبكر اليوم الاثنين، إن روسيا انسحبت من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، الذي يضمن التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية، لأن الاتفاق فقد معناه.

وكتب بوتين: “استمرار اتفاق الحبوب، فقد معناه”، مؤكدًا أن موسكو ستعوّض الحبوب الأوكرانية الموردة إلى إفريقيا.

وقالت موسكو إنه تم تجاهل شروطها لتمديد الاتفاق، وانسحبت الأسبوع الماضي من الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا قبل عام بتصدير الحبوب من موانئها المطلة على البحر الأسود، على الرغم من الحرب؛ لتجنّب أزمة غذاء عالمية.

ومع ذلك، فإن المطالب الرئيسية التي قدمها بوتين الأسبوع الماضي لعودة روسيا إلى الاتفاق، لم تشِر بشكل مباشر إلى الأغراض الإنسانية.

Putin: Grain Deal Used to Enrich US & Europe, Lost Its Meaning https://t.co/AmB9L1GQs0 — Subash Chandra Bose (@inderjeeth) July 24, 2023

وبعد الانسحاب من الاتفاق، دأبت روسيا على قصف موانئ تصدير المواد الغذائية الأوكرانية بشكل شبه يومي. وأسفر هجوم أمس الأحد على ميناء أوديسا الجنوبي عن مقتل شخص وإصابة العشرات.

وأعربت روسيا الجمعة عن تفهّمها “قلق” الدول الإفريقية في أعقاب إعلان موسكو انتهاء العمل بالاتفاقية، متعهدة بمواصلة تصدير هذه المواد الأساسية إلى الدول التي تحتاج إليها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في مؤتمر صحفي “نتفهّم القلق الذي يمكن لأصدقائنا الأفارقة أن يشعروا به، هو مفهوم وسيؤخذ في الاعتبار”.

وشدد على أن الدول المحتاجة “ستحصل على الحبوب عن طريق تواصلنا معها أو من خلال قمة روسيا وإفريقيا”، مشيرًا إلى العمل على تحديد “مسارات” لتسليم هذه المواد.

Africa got almost nothing from Ukraine grain deal – Putin — RT Africa https://t.co/6OdTtru7UA pic.twitter.com/oWJFERHITw — Subash Chandra Bose (@inderjeeth) July 24, 2023

“نتوقع حصادا قياسيا”

وقال بوتين، الذي كتب مقاله قبل القمة الروسية الإفريقية الثانية التي ستعقد في سان بطرسبرغ يومي الخميس والجمعة “أريد أن أؤكد أن بلادنا قادرة على استبدال الحبوب الأوكرانية تجاريًّا ومجانيًّا، خاصة أننا نتوقع مرة أخرى حصادًا قياسيًّا هذا العام”.

وتتنافس روسيا والغرب بشكل متزايد على النفوذ في إفريقيا. وعلى الرغم من أن موسكو لم تستثمر حتى الآن سوى القليل جدًّا هناك، وفقًا لبيانات من الأمم المتحدة، فإنها نفّذت حملة دبلوماسية لكسب دعم القارة.

وخلال تصويت الأمم المتحدة في مارس/ آذار 2022 لإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا، صوتت 28 دولة إفريقية لصالح القرار، لكن بقيت 25 دولة بعضها لم يصوّت له، وبعضها لم يصوّت على الإطلاق.

وكتب بوتين “ستواصل روسيا العمل بنشاط على تنظيم إمدادات الحبوب والأغذية والأسمدة وغيرها إلى إفريقيا”.