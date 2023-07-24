“حالة طوارئ وطنية”.. محتجون يحاصرون الكنيست وبايدن يدعو إلى وقف التعديلات القضائية (فيديو)

أغلق محتجون على خطة التعديلات القضائية في إسرائيل جميع مداخل البرلمان (الكنيست)، اليوم الاثنين، وربطوا بعضهم ببعض لعرقلة دخول أعضاء الكنيست، واستخدمت الشرطة الإسرائيلية القوة ومركبات رش المياه لتفريق المتظاهرين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية عن وزير الطاقة يسرائيل كاتس أن المتظاهرين فرضوا حصارًا على الكنيست ومنعوا أعضاءه من الدخول، كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن المعارضة قررت الامتناع عن التصويت في القراءة الثالثة على مشروع قانون التعديلات القضائية بالبرلمان.

ההפגנה מול הכנסת: המשטרה חסמה את איזור קריית המוזיאונים בירושלים. עובדי הכנסת ואנשי אבטחה נכנסו רגלית @NOFARMOS pic.twitter.com/uFLE5DBW9B — כאן חדשות (@kann_news) July 24, 2023

حالة طوارئ وطنية

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ تعليقًا على أزمة التعديلات القضائية التي من المتوقع أن يصوّت الكنيست اليوم على أحد بنودها الرئيسية “نحن في حالة طوارئ وطنية ونعمل على مدار الساعة لإيجاد حل”، وأضاف “نلمس توافقات يمكن البناء عليها لكن هناك فجوات تتطلب من الأطراف إظهار المسؤولية”.

وخرج اليوم مئات من المحتجين إلى شوارع القدس المحتلة ونصبوا الخيام أمام مبنى الكنيست وأغلقوا الطرق المؤدية إليه؛ بهدف عرقلة وصول النواب للتصويت، واعتقلت الشرطة عددًا منهم، بحسب هيئة البث الإسرائيلي الرسمية. ونشرت قناة “كان” الرسمية مقطع فيديو يظهر إصابة متظاهر في رأسه.

بايدن يدعو إلى وقف التعديلات

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات لموقع “أكسيوس” مساء الأحد، عن قلقه الشديد من مشروع قانون التعديلات القضائية في إسرائيل، وقال إنه “أصبح أكثر إثارة للانقسام”، داعيًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عدم المضي قدمًا فيه.

واستغرب بايدن استعجال القادة الإسرائيليين التصويت على المشروع في ظل ما وصفه بالتهديدات والتحديات التي تواجهها إسرائيل، داعيًا هؤلاء القادة إلى التقريب بين المواقف وتحقيق التوافق.

ההפגנה מחוץ לכנסת: ח"כ נעמה לזימי ספגה פגיעת מכת"זית @yaara_shapira pic.twitter.com/8zxDF3Baea — כאן חדשות (@kann_news) July 24, 2023

وسيعقد رئيس المعارضة يائير لابيد اجتماعًا مع رؤساء باقي أحزاب المعارضة لتنسيق الخطوات إزاء استمرار التشريع. ويشار إلى أن النائب أيمن عودة سيشارك في الاجتماع.

وفي غضون ذلك تستمر المساعي الهادفة إلى التوصل إلى حل وسط بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، وذكرت الهيئة أن الطرفين يختلفان على المدة الزمنية المطلوبة لتجميد التشريعات القضائية.

وفي إطار الاحتجاجات على خطة التغييرات القضائية، أغلقت شركات ومصالح عديدة أبوابها اليوم، بما في ذلك بعض المراكز التجارية.

ويخطط المحتجون للجلوس على الشارع المحاذي لمبنى الكنيست عدة ساعات، إذ سيجري التصويت على إلغاء ذريعة عدم المعقولية بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم.

ودعا قادة الاحتجاجات معارضي الخطة القضائية إلى الوصول إلى أماكن الاحتجاجات، وأعلنوا أن المظاهرات لن تتوقف في حال توصّل المعارضة والائتلاف إلى تسوية بشأن تجميد تشريعات الخطة القضائية.

ההפגנה מול הכנסת: המשטרה מנסה לפנות את חסימת המפגינים באמצעות מכת"זית @NOFARMOS pic.twitter.com/oESJfVFvey — כאן חדשות (@kann_news) July 24, 2023

ولم تسفر الاتصالات بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية بشأن تسوية حول مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية عن أي تقدم، حتى صباح اليوم.

واستمرت الاتصالات بوساطة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، طوال الليل، في حين يقترب التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يتوقع أن يبدأ ظهر اليوم.