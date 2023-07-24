دمار كبير وإصابات.. قوات الاحتلال تنسحب من مخيمي نور شمس وعقبة جبر في الضفة (فيديو)

أصيب 13 فلسطينيًّا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية، اليوم الاثنين، وقالت سرايا القدس -الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال قُبيل انسحابها من المخيم.

كما انسحبت قوات الاحتلال من مخيم عقبة جبر في أريحا بعد محاصرة منزل بذريعة البحث عن مطلوب، وكان الجنود قد اعتلوا أسطح البنايات العالية وأطلقوا طائرة مسيرة في محيط المنطقة وطالبوا شابًّا بتسليم نفسه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت فجر اليوم الاثنين مخيم نور شمس، وفرضت حصارًا عسكريًّا مشددًا عليه بعد إغلاق مداخله كلّها.

وقالت إن عشرات الآليات العسكرية حاصرت المخيم، وأغلقت شارع نابلس، وهو الشارع الرئيس الذي يمر بمدخل المخيم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة 4 مواطنين بالرصاص الحي، و9 آخرين بالشظايا، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة.

كما داهمت قوات الاحتلال مسجد المخيم وعشرات من منازل المواطنين، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها وهددت أصحابها بعد إخضاعهم للتحقيق والاستجواب.

تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية لجيش الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمخيم نور شمس. pic.twitter.com/UkrY46YfNg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 24, 2023

“دمار كبير”

وألحقت قوات الاحتلال أضرارا مادية جسيمة بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين، وجرفت مدخل المخيم الرئيس، وحطمت عدة مركبات كانت متوقفة على جانبي الشارع.

وقال رئيس مجلس خدمات المخيم، إن جرافات الاحتلال دمرت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتحديدا عند مدخل المخيم الرئيس، وفي شارع المدارس ومنطقة جبل النصر والمحجر والمنشية وشارع العيادة.

عاجل | اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا. pic.twitter.com/bGYCfOHclL — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 24, 2023

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي منع طواقمه من الدخول إلى المخيم للتعامل مع الإصابات، كما نقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود عيان قولهم إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم الاثنين انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المخيم. وقد أكدت مصادر للجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من مخيمي نور شمس وعقبة جبر بالضفة الغربية، بعدما خلّفت دمارًا كبيرًا.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ليلة الاثنين 11 فلسطينيًّا من محافظات نابلس وطولكرم وجنين (في الشمال) ورام الله (في الوسط) والخليل وبيت لحم (في الجنوب).

صور | جانب من اثار الدمار الذي خلفه الاحتلال عقب اقتحامه مخيم نور شمس بطولكرم فجر اليوم pic.twitter.com/xxu5pjgnyi — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 24, 2023

سرايا القدس تردّ

من جانبها قالت سرايا القدس (كتيبة طولكرم) إنها خاضت فجر اليوم اشتباكات عنيفة مع قوات وآليات الاحتلال التي اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة من الآليات والمدرعات العسكرية وأحكمت عليه الحصار.

وأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن عناصرها اشتبكوا مع القوات المقتحمة، وأوقعوها في حقل من النيران والعبوات المتفجرة المعدة مسبقًا في عدة محاور من مخيم نور شمس ومحيط المخيم؛ مما أدى إلى إعطاب عدد من الآليات.

لحظة تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية لجيش الاحتلال خلال التصدي لعدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم. pic.twitter.com/ZoiAsg2jwz — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 24, 2023

وتبنت الكتيبة في قناتها على تليغرام، تفجير عبوة من نوع “سيف1” معدة مسبقًا في جرافة “صهيونية”؛ مما أدى إلى إعطابها كما تم استهدافها بصليات كثيفة من الرصاص.

وفي هذا السياق قالت كتائب شهداء الأقصى -المحسوبة على حركة فتح- عبر قناتها على تليغرام إن عناصرها اشتبكوا، من مسافة صفر مع قوة (إسرائيلية) راجلة موقعين في صفوفها إصابات محققة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام توترًا شديدًا، بعد تكرار اقتحامات الجيش الإسرائيلي المستمرة للمدن الفلسطينية، لاعتقال وتصفية من يصفهم بالمطلوبين، إضافة إلى الهجمات المتكررة التي يقوم بها مستوطنون على قرى وبلدات فلسطينية.