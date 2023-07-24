اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوبي الخرطوم

مراسل الجزيرة مباشر: اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بحي العشرة جنوبي الخرطوم.

الجيش السوداني: سنتعامل مع كل أنواع المتحركات على طريق “الصادرات – بارا” كأهداف عسكرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإغلاقه.

عضو مجلس السيادة السوداني ياسر عطا: