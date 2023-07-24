اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوبي الخرطوم
24/7/2023-|آخر تحديث: 24/7/202301:34 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
مراسل الجزيرة مباشر: اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بحي العشرة جنوبي الخرطوم.
الجيش السوداني: سنتعامل مع كل أنواع المتحركات على طريق “الصادرات – بارا” كأهداف عسكرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإغلاقه.
عضو مجلس السيادة السوداني ياسر عطا:
- طريقنا واحد وهو السودان بدون جنجاويد.
- لا نريد أن نحكم ويجب أن تتفق القوى السياسية والسودان ليس لعبة لكل متكسب من السياسة.
- السودان دولة عريقة ولن يأتي يوم ينهار كيان الدولة أبدا.
- لدينا معارك حاسمة في العاصمة سنستخدم فيها أكبر قدر يسمح به القائد العام من القوة المميتة.
المصدر : الجزيرة مباشر